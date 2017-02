VIDEO: Robinson za vratolomno zabijanje dobil maksimalnih 50 točk

Za zmago in perfektno oceno 50 v zadnjem poskusu je Glenn Robinson III preskočil tri ljudi in z obema rokama zabil v koš. Robinson je preskočil soigralca Paula Georga, klubsko maskoto in navijačico, v finalu pa je bil boljši od Phoenixovega novinca Derricka Jonesa, ki je v tej sezoni za omenjeni klub zbral vsega 24 minut, večino časa pa preživel v razvojni ekipi Northern Arizona Suns. Poleg obeh omenjenih sta v zabijanju tekmovala še DeAndre Jordan iz Los Angeles Clippers in Aaron Gordon iz Orlanda "V tekmovanje sem želel prinesti nekaj energije. Želel sem narediti nekaj, kar ni videl še nihče," je povedal zmagovalec zabijanja.

Najboljši strelec za tri točke v tej sezoni Eric Gordon je v metu trojk po podaljšku premagal Clevelandovega Kyrieja Irvinga. Branilec zmage Klay Thompson je izpadel v prvem krogu. V spretnosti je zmagal center New Yorka Kristaps Porzingis, ki je bil v finalu boljši od Utahovega Gordona Haywarda. Glenn Robinson III (Foto: AP)