Ne le Slovenci, velike težave imajo tudi Španci, za katere bo debitiral celo 39-letnik, Scariolo miri: Niso Marsovci

Scariolo skeptikom sporoča, da njegovi varovanci niso Marsovci.

"Imam veliko željo delati. Zadovoljen sem, saj je to scenarij, ki smo ga predvidevali pred enim letom. To poletje smo opravili bazne priprave v Benahavisu s tem jedrom igralcem in osvojili so našo idejo. Ne bomo začeli z ničle. Obžalujem poškodbi Aguilarja in Beirana: bila sta ključna v tej zasedbi,’’ je izpostavil dolgoletni španski selektor Sergio Scariolo. Ta je še dodal, da je stvar enaka za ves svet in da to pravzaprav ni povsem nova španska ekipa. "To so igralci, ki so živeli vzajemno v klubih in so državne barve branili tudi v mlajših kategorijah. Niso Marsovci," je bil piker italijanski strokovnjak.

Špansko košarkarsko reprezentanco, bronasto z zadnjega Eurobasketa, v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019 na Kitajskem v skupini A med drugimi čaka tudi spopad s slovensko izbrano vrsto. Spisek, ki ga je objavil selektor Sergio Scariolo, je brez NBA- in evroligaških košarkarjev. Med bolj prepoznavnimi je zgolj kapetan Fran Vazquez.

Špance najprej čaka tekma v Črni gori, nato pa v Burgosu (prenos na Kanalu A in VOYO ob 19. uri) v nedeljo sledi še tekma s Slovenci. Kapetan Špancev Vazquez se zaveda, da bodo tekme v kvalifikacijah za sicer vselej favorizirano Furio vse prej kot lahke. "Gre za neugodne nasprotnike, čeprav manjkajo zvezdniki. Slovenija je zadržala večino, ki je zmagala na Eurobasketu in bo težek nasprotnik. Naš cilj je tekmovati in ohranjati mirnost. Ne smemo razmišljati o tem, kaj se lahko zgodi, in dati vse od sebe od prve minute," je povedal 34-letni center španske reprezentance.

Zanimivo, za špansko reprezentanco bo debitiral tudi 39-letni Albert Oliver, ki si zadnja štiri leta kruh služi pri Gran Canarii. "Ne vem, če je že kdo debitiral z mojimi leti. V mojih najboljših časih sem imel nekaj priložnosti, tudi takrat, ko sem padel na dopingu (leta 2005 je bil pozitiven na Finasterid, ko je uporabljal produkt proti izpadanju las, op. p.). Malce čudno je debitirati pri mojih letih, toda navdušen sem. Še vedno igram in upam, da bom še mnoga leta,’’ je na zboru španskih reprezentantov povedal 187 centimetrov visoki organizator igre.