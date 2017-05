Ne več zgolj Bryant in Malone, pridružil se jim je še James, znana najboljša peterka lige NBA

LeBron James lovi svoj četrti šampionski prstan in drugega zaporednega s Clevelandom. (Foto: AP)

V najboljši peterki so še James Harden (Houston Rockets), ki so ga izbrali soglasno, Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) in Anthony Davis (New Orleans Pelicans). Najboljšo peterko izbirajo mediji po vsem svetu. Harden je bil izbran tretjič v zadnjih štirih letih, Davis, Westbrook in Leonard pa so bili izbrani drugič.

V drugi ekipi so Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Isaiah Thomas (Boston Celtics), Rudy Gobert (Utah Jazz), Stephen Curry in Kevin Durant (oba Golden State Warriors). V tretji ekipi pa so Jimmy Butler (Chicago Bulls), Draymond Green (Golden State Warriors), DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers), DeMar DeRozan (Toronto Raptors) in John Wall (Washington Wizards). Druge nagrade, vključno z najkoristnejšim igralcem (MVP), bodo obelodanili 26. junija v New Yorku.