Nesterović: Randolph se veseli igranja z Dragićem in Dončićem, z njim gremo na Eurobasket po medaljo

V Nemčiji rojeni 27-letni Anthony Randolph, sicer ameriški državljan, ki zadnja leta nastopa za Real Madrid, igra na položaju krilnega centra in centra, šest sezon pa je prebil tudi v ligi NBA. Z 211 centimetri je prvi dve sezoni igral za Golden State Warriors, nato pa je bil še član New York Knicks, Minnesote Timberwolves in Denver Nuggets. Slovenski selektor, srbski strokovnjak Igor Kokoškov, ki si sicer kruh služi kot pomočnik trenerja pri Utah Jazz, ga je v petek kot tridesetega igralca uvrstil na seznam slovenske reprezentance.

V pogovorih za njegov prihod v Slovenijo je ves čas sodeloval tudi Rašo Nesterović, prvak lige NBA 2005 in dolgoletni slovenski reprezentant. "Zamisel se nam je porodila med lanskimi kvalifikacijami, ko smo spoznali, da nimamo pravega igralca na poziciji 4-5. Petko smo pokrili z Gašperjem Vidmarjem in Alenom Omićem, štirico pa smo krpali z Edom Murićem in Vlatkom Čančarjem. S prihodom Randolpha smo dobili pravo rešitev, saj gre za dobrega atleta, odličnega napadalca ter še boljšega obrambnega igralca. Letos je bil Randolph na primer prvi bloker Evrolige. Če na vse skupaj gledam zgolj s košarkarskega stališča, je bila to priložnost, ki je nismo smeli zamuditi."

Randolph nam je v pogovoru dal vedeti, da ga nastop za slovensko reprezentanco zanima, ker bi se rad vrnil v ligo NBA. Sodelovanje v slovenski reprezentanci zanj predstavlja nov izziv, veseli se sodelovanja z Goranom Dragićem in Luko Dončićem, hkrati pa se zaveda, da bo celo poletje pod drobnogledom oglednikov iz lige NBA.

Naturalizacija košarkarjev je v zadnjem času postala stalnica v večini evropskih držav. Slovenija se je prvič za tak korak odločila pred 20 leti, ko je Slovenec postal Ariel McDonald. Ameriški branilec je slovenske barve branil na EP v Turčiji 2001, ko je Slovenija izpadla že v predtekmovanju, nato pa je v najboljših evropskih klubih še nekaj let igral vodilno vlogo.

"V igri smo imeli še nekaj drugih rešitev, vendar je bil Randolph od vsega začetka naš prvi izbor. Z nobenim drugim igralcem ne bi pokrili tako širokega spektra igre. Čeprav Randolph še nima potnega lista, imamo zagotovila, da ga bo dobil v drugi polovici julija. Tu je odločilno vlogo odigral Peter Vilfan, za kar se mu iskreno zahvaljujem, enako kot slovenski vladi, ki bo omogočila, da bo Randolph zaigral v slovenskem dresu," poudarja Nesterović in nadaljuje: "Košarkarska zveza Slovenije s prihodom Randolpha ne bo imela nobenih dodatnih stroškov. Seveda mu bomo plačali letalsko vozovnico do Slovenije, poskrbeli za bivanje, kar se tiče denarja, pa o tem ni govora."

Anthony Randolph je igral za ameriško reprezentanco na panameriških igrah leta 2015. (Foto: AP)

Randolph je le dan pred tem, ko je KZS objavila njegovo ime na seznamu Kokoškova, podpisal novo pogodbo z Realom Madridom. Španski športni časnik Marca je ob tem objavil novico o 'prestopu v Slovenijo' in dodal, da je Randolph s tem v Realu Madridu sprostil mesto za novega neevropejca v ekipi.

Prvo ime slovenske reprezentance, zvezdnik Miami Heat Goran Dragić, je pred časom napovedal, da bo letošnji Eurobasket zanj zadnja reprezentančna akcija. O tem Nesterović zdaj ni več tako prepričan. "Z Gogijem smo bili ves čas v stiku in vedel je, da želimo okrepiti reprezentanco. Menim, da je to tudi zanj dobro izhodišče za nadaljevanje reprezentančne kariere, saj si ne predstavljam takšnega igralca, kot je on, ki bi se poslovil brez reprezentančne medalje ali uvrstitve na olimpijske igre."

Evropsko prvenstvo na Finskem in v Turčiji bo za Slovenijo trinajsto zaporedno, ali bo ta številka tudi srečna, pa bo znano v drugi polovici septembra. "Zdaj nimamo kaj računati. Ta Eurobasket niso kvalifikacije za svetovno prvenstvo ali olimpijske igre, saj se je spremenil sistem tekmovanja. Letos gremo na najvišja mesta. Brez podcenjevanja kogar koli, zdaj imamo ekipo za naskok na vrh Evrope," je zaključil Nesterović.

Randolph se bo tako kot ostali reprezentanti z izjemo Gorana Dragića, ki mu pravila lige NBA velevajo, da se lahko reprezentanci pridruži šele 1. avgusta, Sloveniji predstavil na prvem zboru 19. julija. V začetku avgusta bo dobil par dni odmora, saj ima že nekaj časa v načrtu poroko z izbranko, s katero ima dveletnega sina, tako da bo izpustil prijateljski turnir v Mariboru in verjetno prvo tekmo na pripravljalnem turnirju v Opatiji.