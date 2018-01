VIDEO: Neustavljivi Davis poskrbel za presenečenje v Bostonu

New Orleans Pelicans so v severnoameriški košarkarski ligi NBA gostovali pri vodilni ekipi vzhodne konference Boston Celtics, kjer so pripravili veliko presenečenje. Najbolj se je v vrstah 'pelikanov' izkazal Anthony Davis, ki je dosegel 45 točk in v dvorani TD Garden poskrbel za odmevno zmago gostov po podaljšku s 116:113.

Davis, ki se je pred tekmo otepal govoric o morebitnem odhodu v Boston, je navijačem iz prve roke pokazal, kaj zamujajo, saj je prikazal blestečo predstavo. 24-letnik je omenjenim 45 točkam dodal še 16 skokov in dve podaji, 'pelikani' pa so se z zmago povzpeli na šesto mesto zahodne konference. Ob Davisu je 23 točk k zmagi New Orleansa dodal Jrue Holiday, DeMarcus Cousins jih je dosegel 19, Ian Clark pa 15.

Izjemni Anthony Davis (New Orleans Pelicans) je bil nerešljiva uganka za košarkarje Bostona. (Foto: AP)

Kelti kljub porazu, s katerim so prekinili zmagoviti niz šestih tekem zapored, ostajajo trdno na vrhu vzhodne konference s 34 zmagami in 11 porazi. Prvi strelec domače ekipe je bil tokrat Kyrie Irving s 27 točkami.

Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je imel s svojo ekipo Miami Heat prost večer; nova tekma ga čaka v noči na četrtek, ko bo gostoval pri Milwaukee Bucks.



Liga NBA, izidi:

Boston Celtics - New Orleans Pelicans 113:116* (po podaljšku)

Orlando Magic - Minnesota Timberwolves 108:102

Denver Nuggets - Dallas Mavericks 105:102

Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 118:111