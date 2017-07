Neverjetne slovenske košarkarice pišejo zgodovino, dekleta po podaljških proti Francozinjam do finala

Slovenske košarkarice do 20 let so v polfinalu evropskega prvenstva po podaljšku ugnale Francijo. Polfinalno srečanje sta reprezentanci pričakovano začeli nekoliko nervozno. Slovenke so svoji prvi točki dosegle v šesti minuti, Francozinje pa so pred tem zabeležile zgolj štiri. V nadaljevanju prve četrtine so bile uspešnejše košarkarice v modri opremi, ki so prvih deset minut zaključile s prednostjo devetih točk. Francozinje so v prvem napadu v drugi četrtini svojo prednost prvič dvignile nad deset točk, nato pa je sledil juriš Slovenk. Z dvema trojkama so naše košarkarice prepolovile prednost in napovedale izenačeno nadaljevanje. Varovanke Damirja Grgića so ob koncu dvajsetih minut imele priložnost za prvo vodstvo, vendar so bile pred sireno, ki označuje konec četrtine, spretnejše Francozinje, ki so na najdaljši odmor odšle s +2.

Po 15-minutnem odmoru smo dočakali prvo vodstvo Slovenk, ki so povedle s 35:34. Vodstvo naših košarkaric ni trajalo dolgo. V tretjem delu tekme je v igro prvič vstopila tudi Annamaria Prezelj in pripomogla, da je naša reprezentanca dihala za ovratnik nasprotnicam. Slabe tri minute pred koncem rednega dela je, ob vodstvu Francozinj za šest točk, trojko zadela Larisa Ocvirk. Slednja je imela glavno besedo tudi ob koncu 40. minute. Z uspešno izvedenim polaganjem 27 sekund do konca je Ocvirkova Slovenijo približala na točko zaostanka. Nato je odlično odigrala še v obrambi in po pridobljeni žogi polovično uspešno izvedla dva prosta meta. V zadnjem napadu Francozinje niso zadele in tekma se je prevesila v podaljšek.

Dodatnih pet minut je potekalo po željah Slovenk. Hitro so povedle za štiri točke, nato pa prednost suvereno ohranile do izteka 45. minute. Končni rezultat 81:75 je z zadetim prostim metom postavila prva strelka Slovenije Aleksandra Krošelj, ki je dosegla 22 točk. Z dvojnim dvojčkom (14 točk in 10 skokov) se je izkazala Larisa Ocvirk, Annamaria Prezelj, ki je v igro vstopila šele v drugem polčasu pa je tekmo zaključila s 14 točkami.

Slovenija : Francija 81:75 (11:20, 19:12, 18:19, 19:16, 14:8) *po podaljšku

Krošelj 22, Ocvirk 15 (10 skokov, 5 prid. žog), Prezelj 14, Gwashavanhu (5 skokov) in Friškovec (9 skokov) po 13, Seničar 4 (6 skokov), Jakovina, Potočnik, Ramšak, Stefanoski, Verčič, Cvijanovič.