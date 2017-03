Ni uspešen le Luka, temveč tudi oče Saša Dončić: košarkarsko društvo Ilirijo je popeljal v prvo ligo

Tako v klubu igrajo številni znani obrazi slovenske košarke, ki večinoma preživljajo jesen svoje igralske kariere. Klubu na poti do najboljših tako poleg očeta Luke Dončića pomagajo Goran Jagodnik, Jasmin Hukić in Stipe Modrić. A v taboru vodilne ekipe druge lige, ki si je že zagotovila preboj v elito, potem ko na 19 tekmah ni vknjižila niti enega samega poraza, se zavedajo, da samo s starejšimi igralci ne bo šlo, zato so razširili tudi bazo v mlajših selekcijah. Pomembno vlogo v ekipi igra tudi 19-letni Žan Mark Šiško, sicer za Jagodnikom drugi strelec ekipe, v preteklosti pa je nosil že dresa takšnih velikih imen, kot sta Union Olimpija in Cibona.