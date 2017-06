Nika Barić pred odhodom na Češko: Ko smo sproščene, smo toliko bolj nevarne

V petek bodo varovanke Damirja Grgića odigrale uvodno tekmo skupine C s Francijo (20:30), dan pozneje jih čaka obračun z Grčijo (18:00), po dnevu počitka pa se bodo v ponedeljek s pričetkom ob 15. uri pomerile še z aktualnimi evropskimi prvakinjami reprezentanco Srbije.

Slovenska ženska košarkarska izbrana vrsta je opravila še zadnji trening pred odhodom na Češko, kjer jih že v petek čaka otvoritveni obračun evropskega prvenstva s polfinalistkami zadnjih olimpijskih iger v Rio de Janeiru reprezentanco Francije. Dekleta zatrjujejo, da so v zadnjih štirih tednih dobro opravila svoje delo, pripravljalne tekme pa so pokazale, da se ekipa, ki jo s trenerske klopi vodi 38-letni Damir Grgić, počasi, a vztrajno približuje najboljšim reprezentancam stare celine.





Nika Barič je prvo ime slovenske ženske košarke zadnjih let, ki uspešno nastopa za močni ruski Jekaterinburg. (Foto: KZS)

"Če ne bi verjele v lastne zmožnosti, ne bi imelo nikakršnega smisla sploh nastopiti v Pragi. Drži, da smo imele kar veliko smolo z žrebom, saj se nahajamo v daleč najzahtevnejši skupini, toda tudi takšne reprezentance, kot so Srbija, Grčija in Francija, imajo svoje slabosti," pravi prvo ime slovenske ženske košarke zadnjih let, organizatorka igre Nika Barić, od katere športna javnost na sončni strani Alp pričakuje največ.





Slovenijo bo na krstnem nastopu na velikem tekmovanju zastopala naslednja dvanajsterica košarkaric: Nika Barić, Maja Erkić, Sandra Piršič, Tina Trebec, Eva Lisec, Živa Zdolšek, Annamaria Prezelj, Tina Jakovina, Shante Marie Evans, Larisa Ocvirk, Teja Oblak in Rebeka Abramovič.

"Imam dober občutek, saj smo se na EP zelo dobro pripravile. Od samega začetka smo imele vrhunsko podporo od vodstva Košarkarske zveze Slovenije, ob tem pa smo se v velikem loku ognile neprijetnim poškodbam. Najpomembneje je, da na Češko odpotujemo sproščene, a zavedajoč se kakovosti, ki jo v tem trenutku premoremo. Ta ekipa ima vse - izkušnje, mladost, igrivost in pravi značaj - kar bo, v to sem prepričana, vidno že na petkovem obračunu s Francijo," optimistično napoveduje 24-letna Trboveljčanka, ki ima za seboj odlično sezono v ruskem Jekaterinburgu.





Vse tekme letošnjega EP bodo odigrane v legendarni praški dvorani Kralovka, obračune slovenske izbrane vrste pa si boste lahko ogledali v živo premierno na Kanalu A in VOYO.

Ko jo povprašamo o prednostih oziroma glavnih odlikah slovenske reprezentance, Nika brez pretiranega razmišljanja odgovori, da so to agresivna igra v obrambi, hitre reakcije v napadu in izrazit ekipni duh.





Se bo Nika Barić s soigralkami veselila tudi na evropskem prvenstvu na Češkem? (Foto: KZS)

"Jasno je, da obstaja tudi posamična kakovost, ki vedno splava na površje, ko ekipa kot celota svoje delo opravi na visoki ravni. Prepričana sem, da bomo na Češkem dale vse od sebe in na dostojen način predstavljale slovensko žensko košarko. Moramo se zavedati, da se nahajamo v izbrani družbi med 16 najboljšimi reprezentancami v Evropi, kar je že samo po sebi izjemen dosežek. V kolikor bomo začutile, da se nam ponuja priložnost za presenečenje, jo bomo zgrabile z obema rokama." se velikega napredka v zadnjih letih zaveda nekdanja članica Athlete Celja in moskovskega Spartaka, ki ob koncu ekskluzivnega pogovora za 24ur.com še doda: "Verjamem v to ekipo, da jo lahko že v svojem krstnem nastopu na velikem tekmovanju zagode najboljšim."