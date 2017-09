Nikolić kljub sporu Fiba - Uleb novembra za Slovenijo?

Aleksej Nikolić na tekmi proti Finski. (Foto: AP)

Pri nemških prvakih je ob Alekseju Nikoliću še šest košarkarjev, ki bi jih v novembrskem terminu potrebovale reprezentance, zato dokončna odločitev kluba, kdo bo lahko igral za katero reprezentanco, še ni znana. "Ali bomo pustili enega igralca, dva ali tri, še ne vem," je ta teden dejal poslovodja kluba Rolf Beyer in dodal, da je treba rešiti temeljni problem na relaciji Uleb - Fiba. "S tem le zdravimo simptome in rešitve je treba poiskati na drug način. Sami bomo skušali pomagati, kolikor se bo to operativno in logistično izšlo." Reprezentance v novembru čakajo kvalifikacije za SP. Zaradi spora med obema košarkarskima organizacijama je zdaj prišlo do prekrivanja terminov Evrolige in reprezentančnih tekem in košarkarje bi v istem terminu potrebovali klubi in reprezentance. "Osebno lahko rečem le, da je sramota, da se ta spor zdaj odvija na plečih košarkarjev, klubov in reprezentanc," je še dejal Beyer.

V klubu med drugimi igrajo nemški reprezentanti Maodo Lo, Lucca Staiger in Patrick Heckmann, Slovenec Aleksej Nikolić in Italijan Daniel Hackett, zanimivih pa je še nekaj košarkarjev.