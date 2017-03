Noah se skesan opravičuje in napoveduje: 'Vrnil se bom in se tudi nekaj naučil'

(Foto: AP)

V vzorcu sina nekdanjega francoskega teniškega zvezdnika Yannicka Noaha so našli sledi sredstva LGD-4033, ki je po zasnovi in učinku podobno anaboličnim steroidom. Joakim Noah zaradi okrevanja po operaciji kolena pred enim mesecem še ne igra, kazen pa bo začela veljati, ko bo po ugotovitvah zdravnikov spet zmožen igranja. To bo morda v rednem delu ali končnici te sezone, če pa se bo okrevanje podaljšalo, bodo tudi kazen prenesli v naslednjo sezono 2017/18. "Naredil sem napako, ki me je hudo prizadela. Rad bi se opravičil soigralcem, navijačem, klubu. Za menoj je težko obdobje in želel sem se čim prej izkopati iz teh poškodb," je dejal košarkar, ki je priznal, da je sredstvo zaužil z enim od preparatov, s katerimi si je želel pomagati pri okrevanju, ni pa vedel, da vsebuje snovi, ki so na seznamu prepovedanih sredstev v njegovem tekmovanju.

Moštvo New York Knicks je z Noahom sklenilo štiriletno pogodbo lani poleti, vredna pa je 72 milijonov dolarjev. Za zdaj pa Francoz še ni izpolnil pričakovanj kluba, najprej ga je ovirala poškodba dimelj, konec februarja pa je moral na operacijo kolena zaradi odstranitve delca poškodovanega meniskusa. V tej sezoni ima povprečje le pet točk in 8,8 skoka na tekmo, ki jih je odigral 46. "Zame je to težko obdobje, a se bom vrnil in se tudi nekaj naučil. Kazen je stroga, toda prepričan sem, da se bom uspešno vrnil," je še dejal Noah, ki so ga leta 2014 izbrali za najboljšega obrambnega igralca lige, je pa tudi dvakratni udeleženec tekem zvezd.