Noahu zaradi dopinške kršitve 20 tekem prepovedi igranja

New York, 25.03.2017, 16:14 | M.J./STA

Vodstvo lige NBA je košarkarja ekipe New York Knicks Joakima Noaha kaznovalo z 20 tekmami prepovedi nastopanja zaradi kršenja dopinških pravil. V vzorcu sina nekdanjega francoskega teniškega zvezdnika Yannicka Noaha so našli sledi sredstva LGD-4033, ki je po zasnovi in učinku podobno anaboličnim steroidom.