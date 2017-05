Nova priložnost za Rogaško: Laščani nemočni na odločilni tretji tekmi polfinala, Slatničani za naslov z Olimpijo

Slatničani (na fotografiji Tadej Ferme) bodo drugič v treh sezonah naskakovali državni naslov. (Foto: Aljoša Kravanja)

Pred polno dvorano v Rogaški Slatini so košarkarji Rogaške po porazu na prvi polfinalni tekmi končnice in zmagi v četrtek v Laškem razveselili svoje zveste privržence ter se po dveh letih spet uvrstili v veliki finale. Laščani, ki so svojo priložnost za drugi zaporedni finale bržkone zapravili na domačem igrišču, so bili večji del tekme v podrejenem položaju, čeprav so se ob koncu druge četrtine domačinom približali le na točko zaostanka. Toda v drugem polčasu so varovanci Damjana Novakovića na krilih glasnih navijačev prevladovali v vseh elementih košarkarske igre in zasluženo prišli do zmage. Petkov obračun med Slatinčani in Laščani je bil že njihov deveti medsebojni v letošnji sezoni, obe ekipi pa sta se veselili po štirikrat. Najbolj pomembno tekmo v sezoni pa so bolje začeli domačini, ki so v zadnjih dveh minutah in pol uvodne četrtine prišli do prednosti šestih točk. Za nameček trener gostov Aleš Pipan ni mogel računati na Jana Špana, že tako pa je že pred začetkom končnice ostal brez Igorja Tratnika, najboljšega strelca lige za prvaka. V drugi četrtini so se Laščani domačinom po zaostanku 11 točk (23:34) v 16. minuti po zaslugi Rama Rizvića približali na dve točki zaostanka in napovedali, da bi bila tekma v drugem polčasu lahko bolj izenačena.

Toda vse upe Laščanov po preobratu sta s trojkami na začetku drugega polčasa zatrla Tadej Ferme in izkušeni Dragiša Drobnjak, vse niti igre pa je v svojih rokah držal tudi razpoloženi Darwin Davis. V zadnji četrtini so Slatinčani brez težav držali prednost enajstih točk, ki so si jo priigrali ob koncu tretje četrtine. Laščani so se jim sicer nekajkrat približali na sedem točk zaostanka, zadnjič šest minut pred koncem tekme s točkama Nejca Bariča s prostih metov (52:59), nadaljevanje tekme pa je bilo spet popolnoma v znamenju domače ekipe. Najbolj razpoložen igralec domače ekipe je bil Davis z 21 točkami in šestimi podajami, zadel je tudi štiri mete za tri točke, tako kot tudi Ferme, v gostujoči ekipi pa je bil z 18 točkami najbolj razpoložen Rizvić, tri manj pa je dosegel Miloš Miljković, ki je bil z devetimi skoki ob domačinu Taylorju Johnsu tudi najboljši skakalec tekme.

Izid tretje tekme polfinala:

Rogaška ‒ Laško 74:57 (19:13, 34:32, 54:53)

Rogaška: Johns 11 (1:2), Đuranović 8 (2:2), Davis 21 (3:4), Drobnjak 8, Ferme 14, Fon 3 (0:2), Šantelj 4, Čamdžić 5.

Zlatorog: Rizvić 18 (5:6), Barič 6 (4:6), Miljković 15 (1:4), Rubinshteyn 8 (3:4), Krušič 4, Durnik 6.