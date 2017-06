Nova slovenska zgodba o uspehu na hrvaških tleh? Jure Zdovc za krmilom zagrebškega košarkarskega velikana

"Sem ambiciozen trener, včasih tudi nekoliko preveč," je priznal Zdovc. (Foto: AP)

Za krmilo zagrebškega košarkarskega kluba Cedevita je sedel slovenski strateg Jure Zdovc, ki je nazadnje vodil grški AEK iz Aten, zaradi njegovega porekla pa številni hrvaški novinarji že sanjarijo o novi športni pravljici, takšni kot jo je pred nedavnim z Rijeko spisal slovenski strateg Matjaž Kek. "Sem ambiciozen trener, včasih tudi nekoliko preveč. Zato si želim izboriti nastop v Evroligi. To bo naš cilj," je na novinarski konferenci povedal zbranim novinarjem. Za nastop v tem najpomembnejšem evropskem košarkarskem tekmovanju mora zagrebški klub osvojiti regionalno ligo, česar se dobro zaveda tudi eden izmed najuspešnejših nekdanjih košarkarjev: "Osvojiti moramo ligo ABA, zaradi tega so me vodilni možje Cedevite tudi poklicali v klub. Jasno je, da želijo spet osvojiti prvenstvo, pokal,... Samo največji cilji ustvarjajo velik pritisk na vse nas."

In čeprav so cilji že pred očmi novega trenerja Cedevite, zaenkrat še ni jasno s kom se bo Zdovc podal na pot, saj se nekaterim igralcem kmalu izteče pogodba, zato je slovenski strateg že izpostavil tudi pomen zadostnega kadra. "Vedno poudarjam, da so trenerji zato, da rešujejo probleme in ne, da jih ustvarjajo. Potreboval bom nekaj časa, da se privadim na stanje. Vsekakor bom moral imeti široko izbiro dobrih igralcev, saj ni lahko igrati v treh tekmovanjih naenkrat," je hrvaškim medijem zaupal Zdovc, ki bo zaradi narave dela razpet med Ljubljano in Zagrebom. Kot je namreč pojasnil bo svoje domače še kako pogrešal, zato se bo včasih tudi po večernem treningu napotil proti slovenski prestolnici.