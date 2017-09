VIDEO: Ekskluzivno s kampa Dragićevega Miamija: 'Lani se je končnica izmaknila, a letos mislijo resno'

Lani se je Miamiju končnica, predvsem zaradi slabega starta v sezono, izmuznila. Zato so morda malce bolj razumljiva nenehna vprašanja o utrujenosti Gorana Dragića po vrnitvi z EP. (Foto: AP)

Ljubljenec navijaških množic Goran Dragić se je po reprezentančnem uspehu pravzaprav brez odmora vrnil nazaj k moštvu Miami Heat. "Kar sem si želel, sem dosegel in mislim, da je najbolj prav, da na tej točki tudi zaključim," rad pove 31-letni Šiškar. Rojeni Ljubljančan se je povsem obrnil k novim izzivom povezanim z njegovo ekipo Miami Heat. "Vsi smo imeli težko leto brez pravega odmora, v NBA pa je to še malce težje, ker imamo v programu 82 tekem rednega dela in res veliko potovanj. Predvsem je težko ostati zdrav, treba pa je biti tudi mentalno močan. A zelo sem vesel, da lahko igram košarko in delam, kar me veseli. Malce mi je tudi žal, da novembra ne bom mogel biti z reprezentanco," pravi MVP evropskega prvenstva v košarki, ki so se mu poklonili tudi pri njegovem moštvu NBA Miami Heat.

Goran Dragić je te dni skupaj s soigralci na pripravah, v svojem slogu pa je poročevalki 24UR iz ZDA Tadeji Lampret zatrdil, da časovno razliko in utrujenost po vrnitvi iz Slovenije premaguje s treningi.

Na spletni strani nba.com je bila ob odprtju klubske strani na prvem mestu slovenska reprezentanca z zlatimi kolajnami in novica, da je Dragić osvojil zlato in naziv najboljšega košarkarja turnirja - MVP. Poln odzivov je bil tudi klubski profil na družbenem omrežju Facebook, na katerem so Dragića že pred dnevi presenetili soigralci, ki so se v podporo svojemu zvezdniku slikali z velikim slovenskim navijaškim napisom "Kdor ne skače ni Slovenec. Hej, hej, hej". Še sedaj pa mu tudi med treningom vpijejo: "MVP, MPV, MVP!" Kako trdno trenirajo v taboru te kalifornijske ekipe pa bo v prihodnje tekoče in izčrpno ekskluzivno poročala dopisnica 24UR iz ZDA Tadeja Lampret.