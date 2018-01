VIDEO: Novo leto, nov zgodovinski dosežek: Dončić kot najmlajši prejel nagrado za igralca meseca v Španiji

Luka Dončić nadaljuje z zbiranjem nagrad in priznanj, najnovejše, ki bo krasilo domače vitrine v Madridu, je priznanje za najkoristnejšega igralca (MVP) v španskem prvenstvu za mesec december. Z 18 leti in desetimi meseci starosti je Dončić najmlajši košarkar v zgodovini državnega prvenstva Španije, ki mu je uspelo osvojiti omenjeno nagrado. December je v Ligi Endesa sklenil s povprečjem 16,7 točke, 6 skokov in 4,7 podaje, njegov povprečni statistični indeks pa je neverjetnih 24.

Dončić (v belem dresu) na tekmi EP v košarki s Poljsko. (Foto: AP)

Blestel je tudi v Evroligi, nazadnje na derbiju s prvakom Fenerbahčejem v Carigradu, kjer je bil prav tako najkoristnejši igralec dvoboja, ki ga je sklenil z 20 točkami, 10 podajami in 8 skoki. Le dve ulovljeni žogi sta Dončiću zmanjkali, da bi kot prvi po Hrvatu Nikoli Vujčiću v Evroligi vknjižil trojnega dvojčka.

Igranje košarke me osrečuje

"V obrambi nam je uspel velik posel, dobro smo skakali in podajali žogo. To je ključ. Priznanja so dobra, a na koncu je pomembno, da prideš do zmage. Ohraniti moramo ritem, ki smo ga držali do sedaj in še naprej zmagovati," je po nedeljski zmagi nad Movistar Estudiantesom dejal Dončić.

"Na koncu leta smo opravili neverjetno delo. Nanizali smo sedem zmag v vseh tekmovanjih in tako je potrebno nadaljevati. Kaj je moja skrivnost? Vedno mi je zelo všeč, če igram. Res je, da je za nami veliko tekem, toda mene igranje košarke osrečuje. To je ključno."