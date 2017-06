Novopečeni kosovski reprezentant Erjon Kastrati druga okrepitev Uniona Olimpije

V vrstah aktualnega košarkarskega prvaka Uniona Olimpije v primerjavi z lanskim, veliko bolj turbulentnim poletjem, ničesar ne prepuščajo naključju. Po podpisu enoletne pogodbe s 24-letnim organizatorjem igre Janom Španom so si predstavniki vodstva kluba iz Stožic za enako obdobje segli v roke z novopečenim kosovskim reprezentantom Erjonom Kastratijem.





(Foto: Damjan Žibert)

24-letni krilni košarkar, ki je v lanski sezoni nosil dres novomeške Krke, ima slovensko in kosovsko državljanstvo, in je v preteklosti že nosil dres zeleno-belih. Nekdanji reprezentant Slovenije v mlajših kategorijah, po novem reprezentant Kosova, je v povprečju za Krko dosegal devet točk in štiri skoke na tekmo v slovenski prvi ligi.

Kastrati je svojo športno pot začel v domači Prištini, kjer je igral vse do leta 2009. Kmalu se je preselil v mladinski pogon Uniona Olimpije. V sezoni 2011/2012 je kot posojeni igralec nastopal za Škofjo Loko, v drugem delu sezone pa je na nekaj tekmah nastopil tudi za člansko zasedbo Zmajev. Od začetka sezone 2012/2013 pa vse do konca 2016/2017 je bil član novomeške Krke. V tem času je osvojil dva superpokala, trikrat je bil pokalni zmagovalec in dvakrat državni prvak. V zadnji v Novem mestu je v državnem prvenstvu v povprečju dosegal devet točk in štiri skoke na tekmo. Kastrati je igral za reprezentanco Slovenije na prvenstvih U20 v Talinu in na Kreti. Od poletja 2017 dalje je reprezentant Kosova, so še zapisali pri Unionu Olimpiji.