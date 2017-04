Nowitzki ne gre nikamor: Dallas s svojo legendo vsaj še eno sezono

Nowitzki je "živa legenda" evropske in svetovne košarke ter nekdanji prvak lige NBA. (Foto: AP)

Nemški košarkar Dirk Nowitzki, ki igra za severnoameriško ekipo Dallas Mavericks, je dejal, da bo prihodnjo sezono odigral še 20. leto v NBA. Nowitzki bo junija dopolnil 39 let, kot pravi, pa se vidi košarko na najvišji ravni igrati tudi po 40. letu. Nowitzki je v tej sezoni odigral 54 tekem za Dallas in povprečno na tekmo dosegel 14,2 točki, kar je sicer najnižje povprečje v njegovi karieri NBA po sezoni novinca 1998/99, ko je v povprečju dosegel 8,2 točke na tekmo. Je pa Nemec ob tem postal šele šesti igralec v NBA, ki je presegel 30.000 točk, ko je marca zbral 30.260 točk. Njegova ekipa Dallas Mavericks je sezono končala na 11. mestu in s tem izven končnice.