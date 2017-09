Ko smo že mislili, da to ni mogoče: 'Kokoškov desni kotiček ust rahlo zavije v smeri nasmeha'

"Noroooo!" "To je to!" "Spisali smo zgodovino!" "Ponosen, da sem Slovenec!" Slovenska pravljica!" to je le nekaj od številnih besed navdušenja, ki so ob sinočnji zmagi naših košarkarjev nad Srbi preplavila družbeno omrežje Twitter.

Celotna tvitosfera je naše fante označila za "junake", "kralje Evrope" in "ponos Slovenije", ki si zaslužijo ogromno zahvalo in velik poklon, ker tako izjemno zastopajo barve naše zastave. Predlagajo, da 17. september postane kar državni praznik.

Takoj po koncu tekme so se nekateri tviteraši spraševali, kako za vraga naj zdaj sploh zaspijo, drugi, ali ta velika zmaga zdaj pomeni, da današnje službene obveznosti odpadejo, tretji danes zjutraj še vedno niso mogli verjeti, da to niso bile le sanje, četrti pa so že zaželeli dobro jutro "narodu zmagovalcev" in sporočili, "kako lep vonj imata zlato in uspeh".

Slavje na ulicah, ki je pospremilo zmago, je bilo glasno – pokale so petarde, nebo so razsvetlili ognjemeti, avtomobilske hupe so ponorele. "Srečno 2018!!!" so pisali tviteraši in res je bilo, kot da bi vstopili v novo leto.

Nekateri se v šali sprašujejo, kaj trener Igor Kokoškov svojim igralcem daje jesti, drugi pa so začudeni, da se je ponavadi povsem brezizraznemu človeku tokrat vendarle uspelo malce nasmehniti.

Ker je Slovenija Srbijo premagala z enakim rezultatom kot Španija Rusijo (93:85), že padajo šale, da je bilo vse skupaj "zrežirano" in da gre za "kuhinjo", en uporabnik pa se celo sprašuje, ali ima pri našem uspehu morda prste zraven Chuck Norris, ki je letos obiskal Slovenijo.

Nekaj tviteraških šal je padlo tudi na račun LeBrona Jamesa, ki ga sprašujejo, ali ponoči mirno spi in za katerega pravijo, da je lahko ponosen, ker igra v isti ligi kot Zoran Dragić. Zanima jih tudi, ali se bodo Srbi zdaj morda vrgli v smučanje.

Trenutek, ko je Saša Zagorac vpričo novinarke Sanje Modrić zaradi stave raztrgal srajco Saši Dončiču, je požel veliko smeha na račun Dončičeve poraščenosti, en tviteraš pa ga je pograjal z besedami: "E moj Zagorac ... Tam maš Saleta IN Sanjo, ti slečeš Saleta. Pa kvaj stabo?!"

Prav lepo je, ko Slovenija zaradi takšnih športnih dogodkov diha skupaj. Da se od naših košarkarjev lahko učimo, kaj pomeni ekipni duh, je na Twitterju sporočil tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

Številni pa že pozivajo prvo damo ZDA Melanio Trump, da bi bil zdaj pa res že čas, da se oglasi in čestita svoji domovini.

Glede na vse čestitke, zahvale in izraze spoštovanja na Twitterju, ni nobenega dvoma, da bodo navijači in podporniki nocoj zatresli ljubljanski Kongresni trg, kjer bodo priredili sprejem naših zlatih košarkarjev.

