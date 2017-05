Okorn: V Tivoliju pričakujem neizprosen boj

Olimpija v finalni seriji vodi z 1:0, a do naslova je še dolga pot. (Foto: KZS)

Union Olimpija se je iz Rogaške Slatine vrnila z zmago, do katere je prišla na vse prej kot lahek način, saj si jo je priigrala v podaljšku. Največ zaslug zanjo lahko v ljubljanskem taboru pripišejo Nikoli Jankoviću, ki je najprej priigral podaljšek, v njem pa dosegel koš za zmago ob zvoku sirene. To je bil sicer peti obračun Rogaške in Olimpije v tej sezoni in druga zmaga Ljubljančanov. A na drugi tekmi v Tivoliju, ko bodo zmaji uživali vlogo gostitelja dvoboja, se obeta novo poglavje finalne serije DP. "Čas smo izkoristili za počitek in analizo prve finalne tekme. Imamo prednost, a smo daleč od cilja. Potrebno bo popraviti nekaj stvari v naši igri. Osredotočili smo se zgolj na svoje napake. Če želimo potrditi zmago iz prve tekme, bomo morali biti zelo potrpežljivi. V Hali Tivoli pričakujem neizprosen boj. Motivirani smo in verjamem, da lahko naredimo korak naprej," je za uradno spletno stran ljubljanskega kluba povedal trener Gašper Okorn.