Košarkarji Olimpije so v 8. krogu lige Aba pred domačimi gledalci v Stožicah premagali zasedbo MZT Skopja. S tem so prekinili črno serijo treh zaporednih porazov v ligi Aba in dokazali, da so hitro preboleli nepričakovan poraz v državnem prvenstvu proti Šenčurju.