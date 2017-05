Olimpija tudi tokrat srečnejša v končnici, odločila nora trojka Jeffersona, naslov za zmaje oddaljen le še zmago

Olimpija in Rogaška sta tudi na drugi finalni tekmi prikazali zanimiv obračun. Prvega so v Rogaški po podaljšku dobili Ljubljančani, ki so slavili tudi danes. Podaljška gledalci resda tokrat niso videli, so pa zato znova razburljivo predstavo, ki jo je odločil Brandon Jefferson z norim metom za tri točke (stal je na eni nogi in se odrinil proti košu z velike razdalje, za nameček pa zadel še od table). Olimpija, ki je slabo izvajala proste mete, zadela pa 11 trojk, je tako še zmago oddaljena od 16. naslova prvaka in prvega po sezoni 2008/09, Rogaško pa v prihodnje čaka težko delo, če želi priti do svoje prve lovorike.

Jefferson je bil junak druge tekme, ko je pri izidu 72:72 zadel noro trojko slabe štiri sekunde do konca tekme. (Foto: KZS)

Prvi polčas je minil v igri, v kateri sta ekipi v serijah dosegali točke, malce uspešnejši pri tem pa so bili Ljubljančani, ki so prevladovali tudi v skokih (21:14, na koncu 36:30). Sam dvoboj so sicer bolje začeli Slatinčani, ki so povedli z 9:2 in 11:4, toda predvsem po zaslugi Nikole Jankovića in delnega izida 9:0 so jih gostitelji hitro ujeli in prehiteli. V 13. minuti je Olimpija prišla do dotlej najvišje prednosti na tekmi, ko je po trojki Jeffersona povedla s 25:16, toda slabši zaključek polčasa je gostom omogočil priključek pred zadnjima četrtinama. Tadej Ferme je takoj v tretji četrtini s trojko poskrbel za 36:36, ekipi pa sta bili nato večino četrtine bolj ali manj izenačeni, ves čas pa v rahli prednosti domači košarkarji. Dobro minuto pred koncem so Ljubljančani spet pobegnili za osem točk na 52:44, v zadnjih deset minut pa nesli pet točk naskoka.

Ko je v 32. minuti Janković zadel za 60:50, je kazalo, da bodo zeleno-beli vendarle lahko lažje zadihali. Toda Slatinčani se niso predali, spet so praktično povsem izničili ljubljansko prednost in napovedali novo razburljivo končnico. Do te je tudi prišlo, saj sta bili ekipi do zadnjih sekund druga ob drugi. Petindvajset sekund pred koncem je Taylor Maurice Johns izenačil na 72:72, dobre tri sekunde pred koncem pa je odločilni met zadel Jefferson. Ta je s kakih osmih, devetih metrov vrgel za tri točke, žoga pa se je od table odbila v obroč za končnih 75:73. Gosti so sicer imeli nato na voljo še prosta meta Dragiše Drobnjaka. Enega je zadel, drugega pa namenoma zgrešil, a se namera ni izšla po željah Rogaške. Pri domačih je bil s 16 točkami najboljši Jefferson, točko manj in 10 skokov pa je prispeval Janković. Pri gostih je z 19 točkami prednjačil Ferme.

Finale državnega prvenstva, druga tekma, hala Tivoli:

Union Olimpija - Rogaška 75:73 (15:14, 36:33, 55:50)

Jefferson 16, Janković 15; Ferme 19

*Olimpija vodi z 2:0 v finalni seriji državnega prvenstva