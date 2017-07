Oliver ostaja v Ljubljani tudi v naslednji sezoni

Devin Oliver, ki se v Ljubljani odlično počuti, je v lanski sezoni v slovenskem prvenstvu v povprečju dosegal 15,3 točke, 7,4 skoka in 2,9 podaje na tekmo. V Ligi ABA je bilo njegovo povprečje 10,8 točke, 7,2 skoka in 2,5 podaji na tekmo. V EuroCupu je v sezoni 2016/2017 v povprečju beležil 10 točk, 5,1 skoka in 2,3 podaje na srečanje. 25-letni Američan, za katerega bo sezona 2017/2018 druga v dresu Uniona Olimpije, je pred prihodom v Slovenijo nastopal še v Franciji (Rouen), Izraelu (Maccabi Kiryat Gat), Belgiji (Limburg) in v NCAA (Dayton University). "Zelo sem vesel, da bom tudi v prihodnji sezoni igral za Union Olimpijo. Zaljubil sem se v Ljubljano in Slovenijo, hkrati pa me veseli smer v katero se klub razvija. Želel sem si biti del ponovnega vzpona Olimpije. Vem, da bom eden izmed nosilcev igre, hkrati pa me veseli, da smo v klub pripeljali lepo število novih kvalitetnih igralcev, tako ameriških kot slovenskih. Med glavnimi razlogi, da sem ostal v Ljubljani je zagotovo dejstvo, da je vodstvo obdržalo isti strokovni štab s katerim sem v resnično dobrih odnosih in verjamem, da bomo nadaljevali dobro sodelovanje. Naredili bomo vse, da bomo konkurenčni v FIBA Ligi prvakov, hkrati pa prikazali boljše predstave v kvalitetni ABA Ligi. Ne bo lahko, ampak verjamem, da nam lahko uspe! V Ljubljano se vračam motiviran, želim si tudi, da ponovimo dober rezultat v slovenskem prvenstvu in pokalu, kar ostaja prioriteta. Za konec bi rad še povedal, da mi bo v zadovoljstvo biti zopet soigralec z Gregorjem, Janom in Bubo," je ob podpisu pogodbe povedal Američan.





Devin Oliver in Gašper Okorn (Foto: Miro Majcen)

"Veseli me, da Oliver ostaja z nami tudi v prihodnji sezoni. Tako igralsko kot osebnostno nam je že v lanski pomenil ogromno. V prihajajoči sezoni bo Oliver spet eden izmed nosilcev igre v vseh tekmovanjih. Od njega pričakujem, da naredi še korak naprej in dokaže, da sodi v višji kakovostni razred. Za našo ekipo je izredno pomembno, da smo zadržali navezo nosilcev Hrovat - Oliver v Ljubljani. Podaljšanje pogodbe z Oliverjem pomeni, da smo zaključili s sestavo ekipe za sezono 2017/2018," je ob novici o podaljšanju dejal trener državnih prvakov Gašper Okorn.