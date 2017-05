Olympiacos prvi finalist evrolige, Grki z odlično zadnjo četrtino do preobrata proti branilcem naslova

Olympiakos se veseli uvrstitve v finale evrolige. (Foto: AP)

CSKA je pred letom dni zmagal na zaključnem turnirju četverice v Berlinu, tokrat pa že v polfinalu moral priznati premoč Olympiacosu. Ta se je sicer za uvrstitev na zaključni turnir v Istanbulu precej mučil v četrtfinalnih bojih z Efesom, a je tedaj nadoknadil zaostanke z 1:2 in si rezerviral vstopnico za najboljše štiri klube Evrope. Zanimivo je tudi to, da je oba medsebojna obračuna v rednem delu sezone dobil CSKA.

V polfinalni tekmi evrolige so Grki bolje odigrali predvsem v drugem polčasu, potem ko so v prvem zaostajali že za 13 točk, ob polčasu pa je bil izid 40:33 v korist Rusov. Ti so vodili praktično celotno tekmo do izida 73:74, ko so Grki šele drugič na tekmi povedli. Prednost so nato uspešno zadržali do konca.

Olympiacos se je tako še osmič uvrstil v finale evrolige, trikrat do zdaj je v njem tudi slavil, zadnjič pred štirimi leti, ko je premagal Real Madrid. Najboljši strelci Grkov so bili Spanoulis, Mantzaris in Kostas Papanikolaou, vsi s po 14 točkami, medtem ko jih je Teodosić za CSKA dosegel 24, De Colo 16, Aaron Jackson pa 12.

Izid prvega polfinala:

Olympiacos – CSKA 82:78 (18:12, 22:21, 24:27, 14:22)

Drugi polfinale:

Real Madrid - Fenerbahče