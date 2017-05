Olympiakos zadnji udeleženec F4

Olympiakos je obrnil zaostanek 1:2 v skupno zmago 3:2 in pričakovano postal četrti udeleženec zaključnega turnirja, ki bo potekal v Istanbulu od 19. do 21. maja. Na zaključni turnir so se uvrstile prve tri ekipe rednega dela, se pravi Real Madrid, CSKA Moskva in Olympiakos, Fenerbahče, peti po rednem delu, pa je s 3:0 izločil četrtouvrščeni Panathinaikos. S 3:0 je Real Madrid izločil Darušafako, prvak iz Berlina 2016, CSKA Moskva, pa je proti Baskonii potreboval štiri tekme.





Luka Dončić (Foto: Twitter)

Slovenijo bo na F4 zastopal Luka Dončić, eden najbolj izstopajočih posameznikov pri Real Madridu, ki bo nastopil na petem zaključnem turnirju v zadnjih sedmih sezonah. Izbranci trenerja Pabla Lasa bo skušali osvojiti jubilejni deseti naslov prvaka Evrope v zgodovini kluba.



Izid:

Olympiakos - Efes Pilsen 87:78