Pačulija nared za finale lige NBA

Eden od trenerjev bojevnikov Mike Brown je kar sam sporočil veselo novico: "On teče, sodeluje v dvobojih in je popolnoma operativen." Zaza Pačulija se je poškodoval na drugi tekmi konferenčnega finala proti San Antonio Spurs, tako da ni mogel odigrati preostalih dveh tekem, saj so bojevniki odpravili ostroge s 4:0 v zmagah. Vse od začetka letošnje končnice je Pačulija član začetne peterke bojevnikov; v povprečju je dosegal po 6,1 točke in 4,3 skoka na tekmo.

Tretji zaporedni finale NBA med Golden Statom in Clevelandom se bo začel v četrtek v Oaklandu.