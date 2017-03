VIDEO: Miami znova boljši od Clevelanda, Golden State slavil v Atlanti

Derrick Williams (Foto: AP)

Igrala je tudi ekipa Bena Udriha Detroit Pistons in Chicago Bulls premagala s 109:95. Udrih ni dobil priložnosti za Detroit, kjer je bil najboljši Reggie Jackson s 26 točkami.



New York Knicks so s 113:105 premagali Orlando Magic. Saša Vujačić za moštvo iz New Yorka ni zaigral, prvi strelec je bil Courtney Lee z 20 točkami.



Izidi:

Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 98:112

Orlando Magic - New York Knicks 105:113

Cleveland Cavaliers - Miami Heat 98:106

Atlanta Hawks - Golden State Warriors 111:119

Detroit Pistons - Chicago Bulls 109:95

Memphis Grizzlies - New Jersey Nets 109:122

Charlotte Hornets - Indiana Pacers 100:88

San Antonio Spurs - Houston Rockets 112:110

Denver Nuggets - Sacramento Kings 108:96

Utah Jazz - New Orleans Pelicans 88:83

Los Angeles Clippers - Boston Celtics 116:102