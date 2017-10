Perez za El Espanol: Dončić? Upamo, da ostane z nami še nekaj časa

Imamo velik privilegij in obenem odgovornost, da uživamo v vsakodnevnem delu s takšnim draguljem, kot je Luka Dončić. Storili bomo vse, kar je v naših močeh, da ga zadržimo malce dlje v našem klubu. Florentino Perez, predsednik Real Madrida

Alfa in omega kraljeve družine se zaveda, da bo slej ko prej napočil trenutek odhoda bisera slovenske košarke Luke Dončića med najboljše košarkarske profesionalce na svetu, v ligo NBA. Še pred tem pa je predsednik madridskega Reala Florentino Perez v obširnem intervjuju za španski časnik El Espanol izpostavil veliko željo vseh, ki so na tak ali drugačen način vpeti v dogajanje v in okrog belega baleta, da 18-letni Ljubljančan ostane v španski prestolnici - najdlje, kar lahko.





Vodstvo madridskega Reala bo storilo vse, da Luko Dončića zadrži v svojih vrstah.

"Že od samega začetka, ko je prvič prestopil prag našega kluba, smo vedeli, s kako velikim košarkarskim talentom imamo opravka. Luka Dončić je prototip izjemnega športnika in človeka v eni osebi. Z vsakim dnem nam dokazuje, da mu, ne glede na to, da bo kmalu zapustil naše vrste in se preselil onkraj Atlantika, Realov grb pomeni največ na svetu. Ni skrivnost, da že nekaj časa delamo na tem, da bi ga zadržali v svojih vrstah za vsaj še eno sezono," je bil povsem odkrit Florentino Perez, ki med drugim priznava, da so Dončićeve košarkarske vragolije nekaj edinstvenega, kar smatra za velik privilegij in obenem odgovornost.



"Odgovornost v smislu, da od Lukovega 13. leta skrbimo za njegov profesionalni in osebnostni razvoj. Z veseljem ugotavljamo, da smo ga skozi ustrezen način dela uspeli pripraviti na največje izzive tako na športnem kot tudi zasebnem področju. Luka je za svoja leta neverjetno zrel mladenič, z jasnim pogledom na stvari, ki ga obdajajo. Košarkarsko je že povsem dozorel za največje možne izzive, toda potrebno je razumeti tudi nas, ki si ga, sicer malce sebično, želimo gledati še naprej v dresu Reala," je še dodal Perez.