Pestro košarkarsko poletje na Kanalu A in POP TV: reprezentanca bo v pripravah na EP odigrala pet domačih tekem

Igor Kokoškov in Alen Omić (Foto: Damjan Žibert)

Slovenska reprezentanca bo priprave začela 19. julija v Zrečah. Drugi cikel bo potekal v Rogaški Slatini, zaključil pa se bo s prvo pripravljalno tekmo. Slovenci se bodo 30. julija pomerili z univerzitetno ekipo Rusije (Nova KBM tekma). Medijski dan bo na sporedu 1. avgusta. Ob koncu prvega tedna v avgustu bo na sporedu pokal Adecco, na turnirju v Mariboru se bodo predstavile tri ekipe. V petek, 4. avgusta, se bosta srečali izbrani vrsti Slovenije in Madžarske, sledil bo dan premora za naše košarkarje, saj se bosta v soboto pomerili reprezentanci Madžarske in Češke. Pokal Adecco se bo zaključil s tekmo med Slovenijo in Češko, ki bo na sporedu v nedeljo, 6. avgusta. Reprezentanca bo nato znova trenirala v Zrečah in se v petek, 11. avgusta, odpravila na turnir na Hrvaško. V soboto, 12. avgusta, se bodo izbranci Igorja Kokoškova pomerili s Hrvati, v nedeljo, 13. avgusta, pa se bodo naši košarkarji srečali še z Ukrajino. Štiri dni kasneje bodo Slovenci odpotovali še na drugi turnir v pripravah na evropsko prvenstvo. 18. in 19. avgusta se bo naša izbrana vrsta udeležila turnirja v Tel Avivu, kjer bo odigrala pripravljalni tekmi proti Izraelu in Turčiji. Priprave na EuroBasket bodo Slovenci zaključili v Ljubljani.

Vse tekme slovenske košarkarske reprezentance z evropskega prvenstva si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Pred tem, za ogrevanje, tudi pet domačih pripravljalnih tekem naše izbrane vrste.

V četrtek, 24. avgusta, se bodo slovenski košarkarji na Telemachovem spektaklu pomerili s Hrvati. Dan kasneje pa se bosta reprezentanci Slovenije in Hrvaške srečali še na zaprti tekmi. Slovenska moška članska reprezentanca bo na evropsko prvenstvo odpotovala 28. avgusta. Slovenci bodo nastopali v skupini A na Finskem. Slovenskim košarkarjem je pripadla čast, da odigrajo prvo srečanje na jubilejnem 40. evropskem prvenstvu. V četrtek, 31. avgusta, se bodo Slovenci pomerili s Poljsko. V soboto, 2. septembra, Slovenijo čaka obračun proti domači Finski, v tretjem kolu pa se bo četa Igorja Kokoškova srečala z Grčijo. Po dnevu premora Slovence čaka tekma z Islandijo, v zadnjem kolu pa se bodo naši košarkarji pomerili še z izbrano vrsto Francije.





Radoslav Nesterović (Foto: Damjan Žibert)

V drugi del, ki bo potekal v turškem Istanbulu, napredujejo štiri najboljše reprezentance. 9. in 10. septembra bodo na sporedu tekme osmine finale, slovenska skupina A se križa s skupino B, v kateri so reprezentance Nemčije, Ukrajine, Litve, Izraela, Italije in Gruzije. Selektor Igor Kokoškov bo seznam košarkarjev, ki jih bo povabil na priprave predstavil na novinarski konferenci. "V pripravljalnem obdobju bomo odigrali devet tekem, od tega bodo štiri odigrane pred domačimi gledalci, svojo formo pa bomo pilili tudi na turnirjih v Opatiji in Tel Avivu. Načrt smo sestavili v sodelovanju s strokovnim štabom, pri čemer smo upoštevali želje, da se vsaj polovica pripravljalnih tekem igra na tujem. Načrt je sestavljen malce drugače kot v preteklih letih. Z današnjim dnem so šle v prodajo vstopnice za vse štiri domače pripravljalne tekme. Že sedaj vabimo vse navijače, da podprejo slovensko reprezentanco na pripravljalnih tekmah in na evropskem prvenstvu," je dejal generalni sekretar KZS Radoslav Nesterović.



Pripravljalne tekme slovenske reprezentance:

NOVA KBM TEKMA (ROGAŠKA SLATINA):

Rogaška Slatina (športna dvorana Rogaška Slatina), nedelja, 30. julija, ob 20.00:

Slovenija - Rusija (prenos na Kanalu A)



POKAL ADECCO (MARIBOR):

1. kolo, Maribor (dvorana Tabor), petek, 4. avgusta, ob 20.00:

Slovenija - Madžarska (prenos na Kanalu A)

3. kolo, Maribor (dvorana Tabor), nedelja, 5. avgusta, ob 20.00:

Slovenija - Češka (prenos na Kanalu A)



TURNIR NA HRVAŠKEM (OPATIJA):

Opatija, sobota, 12. avgusta, ob 18.00:

Hrvaška - Slovenija

Opatija, nedelja, 13. avgusta:

Slovenija - Ukrajina



TURNIR V IZRAELU (TEL AVIV):

Tel Aviv, petek, 18. avgusta:

Izrael - Slovenija

Tel Aviv, sobota, 19. avgusta:

Slovenija - Turčija



TELEMACHOV SPEKTAKEL (LJUBLJANA):

Ljubljana (dvorana Stožice), četrtek, 24. avgusta, ob 20.00:

Slovenija - Hrvaška (prenos na POP TV)



ZAPRTA TEKMA:

Ljubljana (dvorana Stožice), petek, 25. avgusta:

Slovenija - Hrvaška