Crvena zvezda zasijala v Tivoliju, drugi zaporedni poraz Olimpije

Ljubljansko moštvo je v regionalnem tekmovanju zabeležilo drugi zaporedni poraz. (Foto: Damjan Žibert)

Vodstvo ljubljanskega kluba je potrdilo, da se je ekipi pridružil nekdanji slovenski reprezentant in član Olimpije Domen Lorbek.

Košarkarji Petrola Olimpije so doživeli drugi zaporedni poraz v ligi Aba. Pred približno 3000 gledalci v dvorani Tivoli so morali priznati premoč aktualnemu prvaku in edinemu evroligašu v tem tekmovanju Crveni zvezdi. Dvoboj državnih prvakov iz dežel, ki sta se pred točno tremi tedni pomerili v finalu evropskega prvenstva v Istanbulu - v obeh ekipah je bil le en reprezentant, Branko Lazić, - so po zaslugi boljšega drugega polčasa dobili Srbi. Delo jim je precej olajšala sodniška trojka, ki je na začetku druge četrtine poslala pod tuš kapetana Petrola Olimpije Gregorja Hrovata. V nekaj sekundah je dobil nešportno osebno in tehnično, kar po novih pravilih pomeni izključitev. To se je zgodilo pri vodstvu 31:18. Domači se od šoka in izgube prvega strelca niso pobrali. Crvena zvezda je do odmora prešla v ospredje (43:42), v tretji četrtini je prednost utrdila (64:58), v zadnjih desetih minutah pa jo suvereno zadržala.

Pri Ljubljančanih so imeli štirje igralci dvomestne številke. S statističnim indeksom 21 je izstopal Jordan Morgan z desetimi točkami, 12 skoki in štirimi podajami. Največ košev je dal Talor Battle (17), sledila pa sta mu Roko Badžim 12 (trojke 2:4) in Devin Oliver (11 točk, 4 skoke). Olimpija bo v naslednjem tednu zagotovo odigrala dve tekmi - v sredo uvodno v Ligi prvakov v gosteh pri francoskem Strasbourgu, v nedeljo četrti krog lige Aba pri Mega Memaxu, v primeru končanja sodniške stavke v slovenskem prvenstvu pa morda še eno.

Izidi 3. kroga lige Aba:

Petrol Olimpija ‒ Crvena zvezda 73:82 (29:18, 42:43, 58:64)

* Dvorana Tivoli, gledalcev 3000, sodniki: Radović (Hrvaška), Dragojević, Koljenšić (oba Črna gora).

* Petrol Olimpija: Kastrati 6, Radulović 2, Oliver 11 (1:2), Špan 5, Bubnić 3, Badžim 12 (6:6), Morgan 10, Battle 17 (7:7), Hrovat 7.

* Crvena zvezda: Kešelj 2, Radičević 4, Dangubić 5 (2:4), Lazić 4 (2:2), Lazarević 2, Dobrić 17, Janković 13, Rochestie 16 (4:4), Lessort 12 (0:2), Bjelica 7 (3:4).

* Prosti meti: Petrol Olimpija 14:15, Crvena zvezda 11:16.

* Met za tri točke: Petrol Olimpija 5:20 (Badžim 2, Špan, Bubnić, Hrovat), Crvena zvezda 5:23 (Dobrić 3, Dangubić, Janković).

* Osebne napake: Petrol Olimpija 17, Crvena zvezda 20.

* Pet osebnih: /.

Mega Bemax ‒ Mornar 91:70 (19:12, 41:32, 62:51)

Partizan ‒ FMP 87:84 (28:20, 45:43, 67:60)

Lestvica:

1. Crvena zvezda 3 3 0 260:230 6 točk

2. Mega Bemax 3 2 1 266:248 5

3. Cedevita 2 2 0 166:143 4

4. FMP 3 1 2 251:233 4

5. Partizan 3 1 2 257:259 4

6. Petrol Olimpija 3 1 2 253:272 4

7. Mornar 3 1 2 230:260 4

8. Cibona 2 1 1 184:180 3

9. Igokea 2 1 1 191:189 3

10. Budućnost 2 1 1 181:183 3

11. MZT Skopje 2 1 1 164:189 3

12. Zadar 2 0 2 161:179 2