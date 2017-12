Petrol Olimpija do tretje zaporedne zmage v ligi ABA

Za zmaje je bila to šele tretja zmaga doma v jadranski druščini in prva v dvorani Tivoli. Predhodne tri tekme v regionalni košarkarski ligi Aba v hramu slovenskega športa so izgubili, prav tako eno v ligi Nova KBM, edino tekmo, ki so jo dobili v Tivoliju, pa je bil slovenski superpokal proti novomeški Krki na začetku sezone.

Devin Oliver je k zmagi Petrol Olimpije nad beograjskim FMP-jem prispeval 11 točk. (Foto: Aljoša Kravanja)

Dve točki sta za Petrol Olimpijo zelo pomembni, žal pa se je vnovič poškodoval organizator igre Talor Battle. Američan, ki je moral zaradi poškodbe mečne mišice izpustiti že večji del uvoda v sezono, si je tokrat poškodoval stegensko mišico. Zdravniški pregled bo pokazal, za kako hudo natrganino gre, zagotovo pa trener Gašper Okorn nekaj tednov ne bo mogel računati nanj.

Ljubljanski košarkarji so odločilni korak k zmagi naredili v zadnji četrtini. Z delnim izidom 10:0 so se prebili v vodstvo z 61:55 (34.), ki ga do konca niso izpustili iz rok, saj so imeli dovolj razpoloženih in natančnih strelcev. Jordan Morgan je bil prvo ime z 18 točkami (met 8:19) in 12 skoki (7 + 5), točko manj je dosegel Domen Lorbek (trojke 5:8, 4 podaje, 3 skoki), Gregor Hrovat je imel statistični indeks 25 (15 točk, 9 skokov, 6 podaj), Devin Oliver pa je dodal 11 točk.



Liga ABA, 10. krog, izid:

Petrol Olimpija - FMP 73:64 (19:18, 17:15, 15:15, 22:16)