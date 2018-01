Petrol Olimpija nemočna v Podgorici

Petrol Olimpija je v okviru 17. kroga regionalne košarkarske lige ABA gostovala v Podgorici in vknjižila nov, prepričljiv poraz. Budućnost je bila skozi vso srečanje boljši nasprotnik, si že v uvodnem delu tekme priigrala občutnejšo prednost, ki jo varovanci nekdanjega stratega 'zmajev' Aleksandra Đikića niso izpustili iz rok.



Trener Olimpije Zoran Martić je s številnimi menjavami skušal ohranjati visok ritem igre, toda žal brez uspeha. Edini, ki si zasluži pozitivno oceno v ljubljanskem moštvu, je ameriški branilec Devin Oliver, ki se je na koncu ustavil pri 24-ih točkah. Kapetan Domen Lorbek, Gregor Hrovat in druščina s petimi zmagami in 12 porazi ostajajo na 11. mestu prvenstvene razpredelnice, medtem ko je Budućnost še naprej vodilna ekipa lige.





Pri Ljubljančanih je bil tokrat najučinkovitejši Devin Oliver s 24 točkami. (Foto: Aljoša Kravanja)

"Vedeli smo, da nas čaka izjemno zahtevno srečanje, saj je Budućnost vodilna ekipa lige ABA in igra v odlični formi. Razočarani smo zaradi poraza. Mislim, da smo dobro odprli tekmo in se borili, ampak naredili smo preveč napak in nasprotniku dovolili, da se razigra," je oceno tekme z ljubljanskega zornega kota podal Devin Oliver.

Trener Ljubljančanov Zoran Martić je takole opisal glavne vzroke visokega poraza v črnogorski prestolnici: "Ko storiš toliko napak, kot smo jih naredili mi, predvsem v prvem polčasu v napadu, potem ne moreš računati na uspeh. V prvem polčasu smo imeli devet izgubljenih žog, kar je Budućnost izkoristila za dosego lahkih košev. Razigrali so se, mi pa smo v tretji četrtini odigrali zelo slabo v vseh pogledih tako, da je kvaliteta Budućnosti prišla do izraza in je popolnoma zasluženo slavila zmago."



Liga ABA, 17. krog, izid:

Budućnost - Petrol Olimpija 88:66 (22:16, 23:17, 24:9, 19:24)