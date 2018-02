Petrol Olimpija v drugem polčasu povsem povozila MZT Skopje in slavila z 41 točkami razlike

Petrol Olimpiji po prvem polčasu v Skopju ni kazalo najbolje, saj so varovanci trenerja Zorana Martića zaostajali za dve točki (37:39), v drugem pa so zaigrali 'kot z drugega planeta' in povsem razbili makedonsko zasedbo, na koncu je na semaforju pisalo 55:96. Pri zeleno-belih je bil tokrat s 16 točkami najbolj učinkovit Jordan Morgan, po 15 sta jih dodala Roko Badžim in Devin Oliver.

Gostje, ki so v Skopje prišli brez poškodovanega Domna Lorbka, so odigrali izenačen prvi del. Domači so takrat že zaostali za devet, pa potem vseeno nadoknadili razliko in do polčasa celo prišli do minimalne prednosti. A Ljubljančani so tokrat, za razliko od številnih tekem v sezoni, ko so v drugih polčasih popuščali, stopnjevali ritem.

Le pet točk domačinov v tretji četrtini

MZT je v tretjem delu igre dosegel le pet točk, Ljubljančani pa 28. Uspevalo jim je skorajda vse, za piko na i odlični tretji četrtini pa je Jordan Morgan tik pred sireno vrgel žogo s svoje polovice igrišča in zadel trojko.

Velik zaostanek domačih je bil jasen znak, da so se že precej pred koncem dvoboja predali, gostje pa so mirno in zanesljivo prišli do visoke prednosti ter pomembnih točk, s katerimi so se odlepili od tekmeca na dnu lestvice.

Izid:

MZT Skopje - Petrol Olimpija 55:96 (15:18, 24:19, 5:28, 11:31)