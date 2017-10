Petrol Olimpija v Madridu do krstne zmage v ligi prvakov, padel je Estudiantes

Košarkarji Petrol Olimpije so v četrtem krogu Fibine lige prvakov in po treh porazih le okusili slast zmage, ki je za Ljubljančane sploh prva v tem tekmovanju. Olimpija je začela tekmo zelo dobro, na krilih Jordana Morgana in Jana Špana je sredi prve četrtine vodila s 13:8, omenjena košarkarja pa sta dosegla vse točke ljubljanske ekipe. Domen Lorbek je nekaj napadov kasneje povišal na 16:9, nato pa so domači le spravili nekaj žog skozi Olimpijin obroč in se približali na 15:18. A je Olimpija odgovorila z dvema košema in s prednostjo 22:15 po prvi četrtini.

Trener Okorn se je razveselil prve zmage v ligi prvakov. (Foto: Damjan Žibert)

Prednost so gosti hitro po začetku druge četrtine povišali na +10. Madridčani so nekaj bližje prišli, a vseeno naredili preveč napak, da bi se tekmecem povsem približali, prednost Olimpije so v zaključku prvega polčasa "stopili" na 33:36, Jan Špan pa je z metom za tri točke z velike razdalje postavil izid polčasa (33:39).

Estudiantes je začel drugi polčas s 5:0 (38:39) in ekipi sta bili znova na začetku. A je to trajalo le nekaj trenutkov, saj je Olimpija hitro spet pobegnila na +6, Estudiantes pa se je v 27. minuti spet vrnil v igro (52:53). V 28. minuti so Španci izenačili na 57:57, prvič na tekmi pa je povedel šest minut do konca tekme, ko je za 66:64 zadel Dagoberto Pena Rincon. Štiri minute in pol do zadnjega zvoka sirene je Olimpija spet povedla, prednosti pa nato ni več zapravila.

Prvi strelec tekme je bil domačin, Nik Caner-Medley z 20 točkami, na drugi strani sta vsak po 17 točk dala Morgan in Devin Oliver.

Liga prvakov, 4. krog:

Estudiantes - Petrol Olimpija 75:81 (15:22, 18:17, 24:21, 18:21)