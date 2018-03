Zmaji z novo zmago proti srbskim košarkarjem

Petrol Olimpija za osvojitev petega mesta potrebuje poraz Zadra v ponedeljek doma proti Mega Bemaxu, poraz FMP v zadnjem krogu pri Budućnosti ter lasten uspeh v nedeljo, 11. marca, ob 21. uri proti Zadru. Ljubljančani so v tej sezoni postali strokovnjaki za gostujoče zmage proti srbskim ekipam. Premagali so Partizan, Mega Bemax in FMP; manjka jim le skalp Crvene zvezde. Od skupno devetih zmag so kar štiri dosegli v gosteh. A tudi tokrat so morali njihovi privrženci trepetati do zadnjih sekund. In to kljub temu, da so imeli ob koncu tretje četrtine že 17 točka naskoka (66:49).

Zoran Martić (Foto: Damjan Žibert)

Nesrečen udarec v glavo je tedaj dobil Jan Špan, ki je moral na klop in tam za trenutek celo izgubil zavest, tako da je dvorano zapustil na nosilih in odšel na preglede v bolnišnico. To je varovance Zorana Martića tako vrglo iz tira, da so domačini z delnim izidom 20:3 prišli do izenačenja. Vseeno pa Ljubljančani niso spustili rok; hrabro so se borili do konca, v ključnih trenutkih zadeli nekaj trojk in na koncu izvlekli dve točki.

Roko Badžim je dosegel 21 točk (trojke 4:6, indeks 27), osemnajst jih je dodal Gregor Hrovat (6 podaj, indeks 24), šestnajst pa Jordan Morgan (5 skokov, 5 podaj).



Izid:

FMP - Petrol Olimpija 81:86 (18:26, 37:45, 62:68)