Petrol Olimpija želi obraniti naslova in zadržati državno ter pokalno lovoriko v prestolnici

Košarkarji Olimpije so kljub odlični predstavi na prijateljski tekmi s Fenerbahčejem morali priznati premoč . (Foto: Damjan Žibert)

Igralci Olimpije so na prijateljski tekmi proti evropskemu prvaku Fenerbahceju prikazali dobro predstavo ter po povsem enakovredni igri priznali premoč uglednemu tekmecu iz Istanbula, ki je zmagal z 82:78. "Dokaj zgodaj smo se zbrali, se že poznamo in smo se tudi uigrali. Sezona bo dolga, tri tekme na teden pa bodo za nas prednost. Želimo zmagati prav na vsaki tekmi, šli pa bomo iz tekme v tekmo in upamo, da bomo izpisali lepo zgodbo," je bil kratek kapetan Olimpije Gregor Horvat. Trener Gašper Okorn ga je dopolnil: "Najprej si želimo, da bi Olimpijo znova postavili na noge. V prvem delu želimo brez prevelikih prask priti med osmerico, ki bo spomladi nadaljevala z ničle. Vedno je lažje napadati, kot braniti, toda mi si ne želimo izogniti dejstvu, da si želimo ubraniti oba naslova, tako državnega kot pokalnega. V ligi Aba bi bila uvrstitev v zgornji del, šesto mesto, uspeh. Tri ekipe izstopajo, mi pa smo motivirani, da naredimo korak naprej. V evropski ligi pa ne bomo pred nikomur 'slekli hlač', ne bomo šli v to tekmovanje kot turisti in bomo zagrabili priložnost, da bi se uvrstili iz skupinskega dela naprej."

"Poleti smo skušali v okviru finančnih možnosti osnovati ekipo, s katero bomo lahko izpolnili zastavljene cilje. Dosledno se bomo držali načela, da čim prej saniramo dober milijon evrov dolga. Poleg tega so potekle pogodbe s sponzorji, vsi ostajajo z nami, dobili smo tudi nekaj novih, sklenili pa smo triletne namesto enoletnih pogodb. Tako imamo 2,1 milijona evrov celotnega proračuna, vendar bomo 600.000 od tega namenili za stare dolgove, ki jih želimo v celoti odplačati v treh letih. Želimo poslovati tako, da tekoče poravnavamo vse obveznosti in ponovno vzpostavimo zaupanje v klub. Tudi v mladinski ekipi smo naredili določene spremembe, prav tako v vodstvu uprave, saj slab mesec delo direktorja opravlja Roman Lisac, prejšnji direktor Matevž Zupančič pa bo svetovalec uprave," je uvodoma pojasnil predsednik Olimpije Tomaž Berločnik, tudi prvi mož Petrola. Na vprašanje, zakaj so Lisca izbrali šele potem, ko je bila sestavljena ekipa, je dejal, da je potreboval kar veliko časa, preden se je odločil za spremembo. "Želel sem spremembo, svež veter, ni bil Lisac edini kandidat, njegovo imenovanje pa so podprli tudi vsi sponzorji. Zahvalil bi se Pivovarni Union, ki je bila 17 let glavni sponzor, ker je veliko je investirala v zelo težkem obdobju za klubu. V vodstvu pa so dejali, da ne bodo mogli slediti ritmu, ki smo ga zastavili, kljub temu pa ostajajo še naprej partnerji kluba. Zato smo iskali novega partnerja in Petrol je videl odgovornost, da zapolni izpraznjeno mesto generalnega sponzorja in prispeva več, kot je Union v zadnjih letih." Berločnik je dodal, da poteka tudi finančni pregled kluba, da bi čez tri tedne videli natančno denarno sliko kluba.

"V ligi Aba bi bila uvrstitev v zgornji del, šesto mesto, uspeh.V evropski ligi pa ne bomo pred nikomur 'slekli hlač'," je prepričan trener Gašper Okorn. (Foto: Damjan Žibert)

"Nisem sem se spremenil od časov, ko sem več kot desetletje vodil ligo Aba. Želim operativno delati po načelih, ki jih je predstavil predsednik. Najprej želimo ponovno vzpostaviti zaupanje, tako do igralcev kot vseh drugih v klubu. Želimo korektno plačevati za opravljeno delo, od tako banalnih stvari, kot so stanovanje prehrana ... Nimamo tovornjaka denarja, s predsednikom bova naredila vse, da bomo dobili nove sponzorje, da čim prej poravnamo stare dolgove in da bo potem klub normalno deloval. V ponedeljek smo odigrali zelo lepo tekmo z evropskimi prvaki, toda dajte nam čas, saj ne želimo prevelike evforije," pa si je zaželel direktor Olimpije Roman Lisac, ki je zanikal, da bi prišlo do težav pri izplačilu plač, ki so jih tekmovalci in ostali v ekipi dobili včeraj. Priznal pa je, da je prišlo do nekajdnevne zamude. Lisac je dolgo vodil regionalno ligo, v kateri ima Slovenija sedaj le enega predstavnika. "Za to smo krivi predvsem sami, Olimpija pa se bo potrudila, da bi priborila še kakšno mesto," je zatrdil novi direktor Olimpije. Pojasnil je, da ima štiriletno pogodbo, "ne bo me pa nihče brcal iz kluba, če bom slabo delal, bom sam odšel". Predsednik Berločnik pa je zatrdil, da se z nekdanjim trenerjem Olimpije Zmagom Sagadinom ni slišal ali pogovarjal, da bi prevzel trenersko mesto, saj povsem zaupa zdajšnjemu trenerju Okornu.