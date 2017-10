Petrol Olimpija desetinke sekunde ločile do zmage v Turčiji, a so zmaji izgubili po podaljšku

Ljubljanski košarkarji so v uvodnih dveh krogih lige prvakov dvakrat gostovali, v obeh primerih so se domov vrnili s porazom. Prejšnji teden so odpotovali v Francijo, kjer je bil boljši Strasbourg (83:69), tokrat so odpotovali v Turčijo, kjer so se pomerili z Banvitom. Turško moštvo vodi Sašo Filipovski, prvi center pa je slovenski reprezentant Gašper Vidmar.

Ljubljančani so vodili na začetku, nato pa so, tudi zaradi težav z organizatorji igre (manjkala sta Talor Battle in Jan Barbarič), gostitelji prevzeli pobudo in ob polčasu vodili s 43:29. Ob koncu rednega dela so imeli zmaji celo možnost za zmago, vodili so s 75:73, a so domači z dvema prostima metoma izsilili podaljšek sedem desetink sekunde pred koncem (75:75). V dodatnih petih minutah so domači začeli s serijo 10:3, Olimpija se je približala na na štiri točke zaostanka, več pa jim ni uspelo, ostali so tudi brez prvega strelca Morgana, ki je dobil peto osebno napako. Banvit je zmagal s 87:83.

Vidmar je dosegel 13 točk in dodal osem skokov, prvi strelec zmajev je bil Jordan Morgan z 22 točkami, Lorbek, Hrovat, Špan in Oliver so jih dodali po 10, Kastrati in Bubnić po sedem, Badžim jih je prispeval pet, Radulović pa dve.

Trener Gašper Okorn (Foto: Damjan Žibert)

Izid:

Banvit - Petrol Olimpija 87:83 - 75:75 (26:14, 17:15, 15:20, 17:26) - po podaljšku