Petrov na klopi Krke nadomestil Mihevca

Dejan Mihevc (Foto: Damjan Žibert)

Simon Petrov je kot Novomeščan košarko začel igrati v Krki in z njo osvojil kar nekaj lovorik. Med drugim prvi naslov državnih prvakov leta 2000, ko je z odločilnim košem v zadnjih sekundah polfinala izločil takrat morda najmočnejšo ekipo Olimpije. V Krko se je po uspešni mednarodni karieri vrnil v sezoni 2008 in za svoj matični klub igral do vključno sezone 2011/2012, ko je zaključil z aktivnim igranjem košarke. V tem času je s Krko osvojil tri naslove državnih prvakov, se udeležil finalnega turnirja lige Aba in osvojil evropski pokal eurochallenge. V letih 1999 do 2003 je igral tudi za slovensko člansko reprezentanco.



Po končani karieri se je odločil, da nadaljuje svojo košarkarsko pot kot trener. Začel je v domačem klubu kot pomočnik trenerja, pozneje vodil ekipo Slovana in se v sezoni 2015/2016 vrnil v Krko, kjer je z mladinci osvojil državno prvenstvo.