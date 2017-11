Plače zvezdnikov lige NBA letijo v nebo, Oklahoma City Thunder najbolje plačan klub v zgodovini

Košarkarji Oklahome (v belih dresih) nimajo veliko razlogov za pritoževanje. (Foto: AP)

Med prvimi 12 moštvi po plačah je kar devet klubov iz lige NBA, preostali trije so nogometni. Na drugem mestu so Cleveland Cavaliers (7,53 milijona evrov letne/144.899 evrov tedenske plače), na tretjem pa Golden State Warriors (7,49 milijona/144.015). Sledi prvi nogometni klub, to je Barcelona s 7,18 milijona povprečne letne in 138.152 evrov povprečne tedenske plače. Le malo za njo zaostaja Paris Saint-Germain (7,05 milijona/135.531). Tretji od nogometnih klubov je Real Madrid na devetem mestu (6,78 milijona/130.348). Pred njim so Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers in Los Angeles Clippers, za njim pa New Orleans Pelicans, Toronto Raptors in Detroit Pistons ter še devet klubov iz NBA, sledi prvi klub bejzbolske lige MLB Detroit Tigers, šele na 22. in 23. mestu pa sta angleška nogometna velikana Manchester United in Manchester City.

Na 50. mestu je najbolje plačani klub kriketa Royal Challengers Bangalore, na 71. je prvi klub iz hokejske lige NHL Washington Capitals, na 108. pa najbolje plačani klub v ligi ameriškega nogometa NFL Oakland Raiders. Še pred dvema letoma je bilo v prvi deseterici osem nogometnih klubov, zdaj pa je v ospredju košarka oziroma NBA zaradi nove pogodbe televizijskih pravic. V celotni NBA-igralci letno zaslužijo povprečno 6,14 milijona evrov na sezono. Raziskava spletne strani Sporting Intelligence, ki je pokazala tudi velik plačni prepad med ženskim in moškim športom, je zajela 465 ekip, 29 lig, 16 držav, 9 športov, 9816 športnikov in 2428 športnic.