Ples milijonov v ligi NBA: Lowry za več kot 100 milijonov dolarjev ostaja v Torontu

Kyle Lowry (Foto: AP)

Vrednost nove pogodbe bo tako kar 100 milijonov dolarjev oziroma 87,5 milijona evrov. Toronto je dogovoril tudi triletno pogodbo s Špancem Sergejem Ibako v višini 65 milijonov dolarjev. Paul Millsap se je že dogovoril za prestop k Denverju. Z Nuggets bo po poročanju ameriških medijev podpisal triletno pogodbo vredno 90 milijonov dolarjev (78,9 milijona evrov). Millsap se ni dogovoril za podaljšanje sodelovanja z Atlanta Hawks. Millsap je v minuli sezoni povprečno na tekmo dosegel 18,1 točke, 7,7 skoka in 3,7 podaje. Po odhodu Millsapa bo v Denverju pomembnejšo vlogo dobil srbski center Nikola Jokić, ki je selektorja srbske košarkarske reprezentance Aleksandra Đorđevića že obvestil, da zaradi klubskih obveznosti čez veliko lužo ne bo mogel igrati za reprezentanco na evropskem prvenstvu v košarki. Andre Iguodala bo še naprej igral za šampionsko kalifornijsko ekipo Golden State Warriors. Z bojevniki je dvakrat osvojil prvenstvo lige NBA pred dvema letoma in letos. Triintridesetletnik, za katerega so se zanimali tudi pri San Antonio Spurs in Houston Rockets, bo kot uradno prost igralec po četrtku podpisal pogodbo vredno vsaj 48 milijonov dolarjev (42 milijonov evrov). Bojevniki so se odločili povsem odpreti denarno pipico ter obdržati jedro ekipe, ki je posegla po dveh naslovih šampionov lige NBA v zadnjih treh sezonah. Ekipa iz zlate države bo nosilcu igre Stephenu Curryju ponudila super bogato petletno pogodbo, najvrednejšo v ligi NBA, s katero bodo dosegli limit v višini 201 milijona dolarjev.





LeBron James (Foto: AP)

Zanimivo, da se je v zvezi s Curryjem oglasil njegov tekmec v finalu lige NBA LeBron James, prvi zvezdnik Cleveland Cavaliers, ki je prek Twitterja delil mnenje, da bi si Curry zaslužil vsaj 400 milijonov dolarjev. Curry bo postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki bo podpisal dogovor, ki presega magično mejo 200 milijonov dolarjev, kar pomeni, da bo na sezono prejel plačo vredno 34,7 milijona. James za vsako sezono v Clevelandu dobi 33,3 milijona dolarjev. James je podvomil v sistem omejevanja plač, salary cap, v ligi NBA, saj se mu ne zdi smiselno, da se košarkarjem omejujejo izplačila, medtem ko za lastnike klubov takšne omejitve ne veljajo. Joe Jacob je leta 2010 moštvo Golden Stata kupil za 450 ameriških dolarjev, ta ekipa pa je v tem trenutku po izračunih revije Forbes vredna vsaj 2,6 milijarde dolarjev. Pri Houston Rockets so se odločili za usluge brazilskega prostega igralca Neneja, ki se je, kot poroča ESPN, zaradi pravil lige NBA glede salaryja capa moral zadovoljiti s triletno pogodbo vredno 11 milijonov dolarjev, in ne štiriletno za 15 milijonov dolarjev, ki so mu je sprva ponudili. Letošnji finalisti lige NBA Cleveland Cavaliers, ki so izgubili veliki finale z Golden Statom, so dogovorili pogoje za triletno sodelovanje s košarkarjema Kylom Korverjem za 22 milijonov dolarjev, s Špancem Josejem Calderonom pa so se zmenili za enoletno sodelovanje. Minnesota in Taj Gibson sta se dogovorila za dvoletno sodelovanja za pogodbo vredno 28 milijonov dolarjev. Novega delodajalca si je našel tudi J.J. Redick, ki bo zapustil Los Angeles Clippers in se se pridružili ekipi Philadelphia Sixers, s katero bo podpisal pogodbo v vrednosti 23 milijonov dolarjev.