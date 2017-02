Pokal Spar: Olimpija za finale slavila v pivovarskem derbiju, Krka skočila prek Hopsov

Olimpija se bo v finalu pomerila s staro nasprotnico Krko. (Foto: Damjan Žibert)

Ljubljančani so se po nekaj dneh spet vrnili v Domžale, kjer so sredi tedna še drugič v četrtfinalu premagali Helios Suns in Domžalčanom preprečili nastop na zaključnem turnirju v domači dvorani. Njihovi tekmeci so bili Laščani, ki so imeli precej težje delo v četrtfinalnem obračunu z Rogaško, napredovali pa so s skupno razliko +4. Ljubljanska zasedba se je, tudi zaradi vse bolj kratke klopi, pred tekmo odpovedala statusu favorita. Na srečo zmajev je bil v postavi tudi Michael Oliver, ki je zadnji dvoboj s Heliosom končal predčasno zaradi poškodbe, a je bil danes spet eden vodilnih mož v zelenem. Začetek je bil bolj po okusu ljubljanske ekipe. Z delnim izidom 10:2 si je hitro priigrala lepo prednost, s košem ob izteku četrtine jo je še povečal Gregor Hrovat (23:11). A Laščani so hitro odgovorili, dve zaporedni trojki v nadaljevanju sta jih pripeljali do 19:24. Tudi pozneje sta bili ekipi blizu, dober met Laščanov izza črte (tri trojke v tem delu) pa je prav v zadnjem napadu prvega polčasa prinesel izenačenje na 30:30. Ljubljančani so v drugi četrtini dosegli le sedem točk, že v prvih štirih minutah nadaljevanja pa deset za vodstvo s 40:32. Še nekaj trojk, dobre obrambne akcije, skoki ter zelo razpoložena Nikola Janković (v tem delu 13 točk) in Stevan Milošević pa so zmajem prinesli prednost že 53:39. Laščane je tako v zadnjih desetih minutah čakala težka naloga, ob nadaljevanju dobre ljubljanske predstave pa je bilo kmalu jasno, da preobrata ne bo. Zmaji so višali prednost in v 36. minuti prišli na +20 (63:43), tekmece pa tudi povsem izrinili izpod obročev (skok so dobili kar s 50-29), tako da vprašanj o finalistu ni bilo že dolgo pred koncem. Najboljša strelca v zmagovalni ekipi sta bila Janković s 27 točkami in Oliver s 15, pri poražencih pa Jan Špan s 16 in Ramo Rizvić s 14. Možnosti za novo pokalno lovoriko imajo tako le še Ljubljančani. Laščani ostajajo pri eni pokalni zmagi iz leta 2004, Ljubljančani pa so bili do te sezone uspešni devetnajstkrat, nazadnje leta 2013.

V drugem polfinalu pokalnega tekmovanja sta se pomerili zasedbi Hopsov Polzele in Krke. Novomeščani so na zaključni turnir prišli kot branilci naslova, osvojili so zadnje tri. Polzelska ekipa se je do Domžal prebila prek četrtfinala z drugoligašem Konjicami, ki so jih na prvi tekmi presenetile in zmagale, šele na drugi so v drugem polčasu Hopsi potrdili status favoritov. Novomeščani so za "final four" izločili Sixt Primorsko, zmagali so na obeh tekmah, skupno pa le za šest točk. Trener Hopsov Boštjan Kuhar je napovedal borbeno tekmo s starimi znanci, ekipi sta zadnjo tekmo odigrali pred enim tednom, vlogo favorita pa je prepustil tekmecem. Trener Krke Dejan Mihevc pa je, glede na podatek, da so se na zaključni turnir uvrstile ekipe, ki so na vrhu tudi v državnem prvenstvu, napovedal izenačen in zanimiv zaključni turnir. V skladu z napovedmi je minil večji del prvega polčasa. Nobena ekipa si ni priigrala večje prednosti oziroma nobena ni mogla pobegniti tekmecu. Šele nekaj minut pred odmorom so si Hopsi priigrali šest točk naskoka, toliko so v prvi četrtini največ vodili tudi krkaši. A minimalna prednost je obetala še zanimivo nadaljevanje; Hopsi pa so nato z začetnim delnim izidom 6:1 prvi v tem dvoboju prišli do dvoštevilčne prednosti pri 50:37 po trojki Jakoba Čebaška. Pozneje se je polzelski ekipi nekoliko ustavilo, zgrešeni meti in izgubljene žoge so tekmece spet vrnili v igro. A preobrata še ni bilo, se je pa prednost Hopsov prepolovila, tako da so bili pred zadnjimi desetimi minutami spet pri + 6. Prednost pa nazadnje ni bila dovolj. Krka je stopnjevala igro, z agresivnim pristopom pod obročema onemogočala tekmece, potem pa začela še zadevati. Predvsem trojke, ki so ji prej manjkale, v samo dveh minutah pa je nato novomeška zasedba v režiji Ronalda Leeja Curryja (tri trojke) in Matica Rebca (dve) prišla od zaostanka 63:65 do končne zmage 77:65. Najboljša pri zmagovalni ekipi sta bila prav režiserja zmage Curry s 26 in Rebec s 13 točkami, pri poražencih pa sta jih po 14 zbrala Ivan Držić in Čebašek. Možnosti za pokalno zmago v tej sezoni imajo le še Novomeščani. Hopsi so slavili enkrat, leta 1996, Krka pa trikrat v zadnjih treh letih 2014, 2015, 2016.

Izida polfinala Pokala Spar:

Zlatorog ‒ Union Olimpija 49:67 (11:23, 30:30, 39:53)

Špan 16, Rizvić 14; Janković 27, Oliver 15, Milošević in Hrovat 8

Krka ‒ Hopsi Polzela 77:65 (18:19, 36:42, 50:56)

Curry 26, Rebec 13, Kastrati 12; Držić 14 in Čebašek 14, Hodžić 13