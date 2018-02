Popoln razpad sistema pri Petrol Olimpiji v zadnji četrtini na Poljskem

Morgan je vknjižil dvojni dvojček, a to ni kaj dosti pomagalo zmajem. (Foto: Damjan Žibert)

Ljubljančani so v poljskem Radomu končali nastope v evropski ligi prvakov. Na štirinajstih odigranih tekmah so dosegli štiri zmage in doživeli deset porazov ter skupinski del končali na predzadnjem mestu. Za slovo od tega tekmovanja so izgubili na Poljskem, bolj kot poraz pa jih pred nadaljevanjem sezone skrbita poškodbi Roka Badžima in Gregorja Hrovata. Prvi je v začetku druge četrtine po "bližnjem srečanju" z enim od domačih košarkarjev odšel v bližnjo bolnišnico, v izdihljajih tekme pa je na poljskem parketu obležal še Gregor Hrovat in s pomočjo soigralcev zapustil igrišče.

Obračun "nemotiviranih" tekmecev iz spodnjega dela lestvice je bil več kot tri tretjine tekme izenačen. Večji del so bili resda v vodstvu domači košarkarji, a Ljubljančani so bili vseskozi blizu. Tako je bilo do zadnje četrtine, ki jo je domača ekipa zanesljivo dobila s 26:9. V ljubljanski ekipi je bil najbolj učinkovit Jordan Morgan, ki je dosegel 17 točk in pobral 12 žog pod obema obročema.

Slovenski prvak bo naslednjo preizkušnjo imel v četrtek, 8. februarja, ko bo v okviru 17. kroga lige Nova KBM gostoval pri Rogaški, dva dni kasneje pa se bo v regionalni ligi Aba na domačem parketu pomeril s srbskim Partizanom iz Beograda.