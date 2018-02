Belorusi drago prodali svojo kožo, Španci s tesno prednostjo do nove zmage

Španski košarkarji so v 3. krogu kvalifikacij gostovali v Belorusiji.

Beloruska izbrana vrsta je v Minsku pošteno utrudila Špance. (Foto: Damjan Žibert)

Izbrana vrsta Sergia Scariola je povedla že v uvodni četrtini, ko si je zagotovila kar deset točk prednosti (15:25), vendar pa so domači uspeli zaostanek vse do konca prvega polčas zmanjšati na šest (34:40). V tretji četrtini so uspeli Španci vodstvo povišati, vendar pa so jih Belorusi v končnici ujeli le na točko razlike, po (dvomljivi) sodniški odločitvi, s katero so si Španci zagotovili prosti met, pa so se na koncu Scariolini varovanci veselili tesne zmage (82:84).

Izid:

Belorusija - Španija 82:84 (15:25, 19:15, 25:23, 23:21)