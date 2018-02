VIDEO: Španci brez težav premagali Črnogorce in ostajajo neporaženi

V 4. krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2019 sta se v skupini A v Minsku najprej pomerili reprezentanci Belorusije in Slovenije. Belorusi so dosegli prvo zmago v kvalifikacijskem ciklusu ravno proti Sloveniji (93:92), varovanci Rada Trifunovića pa imajo sedaj po štirih tekmah dve zmagi in dva poraza. Slovenija bo do konca prvega dela kvalifikacij odigrala še dve tekmi, junija doma v Stožicah proti Španiji in Črni gori, v drugem delu pa se bo združila s prvimi tremi ekipami iz skupine B. Iz vsake skupine v naslednji ciklus kvalifikacij napredujejo tri reprezentance.

Večerna tekma v tej skupini je bila na sporedu v Zaragozi, Španci so gostili izbrano vrsto Črne gore. Španija tudi po četrti tekmi ostaja neporažena, s stoodstotnim izkupičkom, premagala je Belorusijo, Slovenijo in sedaj tudi v drugo Črno goro. Črnogorci so poleg omenjenih dveh porazov proti furiji izgubili tudi proti Sloveniji, premagali pa so Beloruse.

Po prvem polčasu so bili v prednosti gostitelji za sedem točk (46:39), prvi strelec je bil Pablo Aguilar z 11 točkami. Španci so bili prepričljivi v prvi četrtini, druga pa je bila zelo izenačena, gostitelji so bili v tem delu boljši za točko. Tudi v drugem polčasu Črnogorci niso imeli možnosti za preobrat. Španci so zanesljivo držali prednost in na koncu slavili s 79:67. V skokih je bilo 44:27 za Špance, prvi strelec tekme je bil Aguilar s 16 točkami, pri gostih jih je 13 dosegel center Zoran Nikolić.

Selektor Španije Sergio Scariolo. (Foto: AP)

Izid:

Španija - Črna gora 79:67 (23:17, 23:22, 18:14, 15:14)