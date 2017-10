Prepelič v Real? To so novinarske 'buče'

Klemen Prepelič (Foto: Damjan Žibert)

A očitno so bile informacije in posledično medijski zapisi slovenske sedme sile pomanjkljivi in tudi zavajajoči. Poročevalka 24UR Milena Novak, ki se mudi v Franciji na obisku pri Klemnu Prepeliču, ima informacije iz prve roke. "Klemen je član našega kluba in tako bo tudi po koncu sezone. Ne samo, da informacija o njegovem odhodu v Real ni točna, oziroma je zavajajoča, pač pa je tudi naše stališče takšno, da ga za nobeno ceno ne pustimo," so francoskim medijem zatrdili iz tabora pariškega kluba. Vodstvo Parižanov je prepričano, da gre enostavno za novinarske "buče". Enako prepričljiv pri zanikanju novice je bil tudi uradni zastopnik 24- letnega Bistričana ugledni Rade Filipović. "O odhodu v Real sploh ni bilo govora. Informacije so povsem napačne."