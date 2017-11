Prepelič, ki je tudi na 'radarju' lige NBA, pred kvalifikacijami: Dokazali bomo, da znamo tudi mi igrati vrhunsko košarko

Slovenske košarkarje v prvem delu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu čakata dve tekmi, prva proti Belorusiji v ljubljanskih Stožicah in druga v gosteh v Španiji. Evropski prvaki bodo nastopili oslabljeni, tako kot večina reprezentanc, saj številni košarkarji niso dobili dovoljenja klubov za nastop, saj je na sporedu redni krog Evrolige. Od dvanajstih slovenskih zlatih fantov iz Carigrada bo lahko selektor Rado Trifunović računal le na dobro polovico. Eden tistih, ki je osvojil naslov evropskega prvaka in bo tudi igral na obeh kvalifikacijskih tekmah, je branilec Klemen Prepelič.

Prepelič se je na kratko spomnil dogodkov iz Turčije: "Finale s Srbijo sem si do zdaj pogledal dvakrat, najprej takoj po sprejemu na Kongresnem trgu, nato pa še pred nekaj dnevi. Lepo je bilo ... Kot sem že večkrat povedal tujim medijem, smo imeli to nesrečo, da zlate medalje nismo mogli dolgo časa proslavljati, saj smo morali takoj na službeno pot v klube. To ni tako, kot če osvojiš Evroligo, in imaš nato celo poletje za veseljačenje. Na srečo mi je trener po prihodu s prvenstva odmeril treninge, tako da sem vadil manj kot ostali igralci."

Klemen Prepelič na treningu v dvorani Stožice. (Foto: Damjan Žibert)

Petindvajsetletni Bistričan bo pod taktirko selektorja Trifunovića eden ključnih igralcev na poti do svetovnega prvenstva 2019. Zaveda se, da je Slovenija oslabljena v primerjavi z Eurobasketom, da ji manjkajo ključni igralci, če omenimo nosilce igre Gorana Dragića (Miami Heat), Luko Dončića in Anthonyja Randolpha (oba Real Madrid), a hkrati samozavestno in v svojem slogu pravi: "Košarka je ekipni šport in tu nas je zbranih dvanajst igralcev, ki imamo po dve roki in nogi. Imamo kakovost, imamo trenerja, ki nas dobro pozna in ki bo postavil sistem in povedal, kdo pije in kdo plača. Prepričan sem, da bomo proti Belorusiji in Španiji dokazali, da znamo tudi mi igrati vrhunsko košarko. Pozabiti moramo, da smo evropski prvaki in se tako kot evropskega prvenstva lotiti tudi teh kvalifikacij. Brez dvoma nam bo lažje, če nas bo podpirala cela Slovenija. V petek bi rad videl polne Stožice, saj mislim, da si igralci to zaslužimo."

Njegove dobre predstave v Helsinkih in Carigradu so takoj po prvenstvu pritegnile zanimanje največjih klubov. Dobil je ponudbe Real Madrida in iz Turčije, a kot pravi, je bilo praktično nemogoče prekiniti pogodbo s Parižani. "Trener je sistem igre gradil na meni, zato me nikakor ni hotel izpustiti iz rok. Pogovori z Real Madridom so bili, vendar zaradi tega niso prišli daleč. Zagotovo si želim nekoč zaigrati v tako velikem klubu, a trenutno o tem ne razmišljam več. Nenazadnje so me pred kratkim povabili tudi na poletno ligo Los Angeles Clippers," je dodal Prepelič, ki je s povprečjem dobrih 18 točk na tekmo tretji strelec francoskega prvenstva.