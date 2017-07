VIDEO: Preplah pri 76ersih: prvi 'pick' nabora odšepal z igrišča, Ball in Tatum blestela na derbiju Lakers-Celtics

Markelle Fultz (z žogo) ni dolgo zdržal na arizonskem parketu. (Foto: AP)

Nekakšno prekletstvo, ki se drži severnoameriškega košarkarskega kluba Philadelphia 76ers, še kar traja. Navijači filadelfijske franšize lige NBA so verjeli, da se reči obračajo na bolje po porazni sezoni, v kateri so 76ers zbrali vsega 28 zmag in zasedli predzadnje mesto v vzhodni konferenci. Philadelphia je namreč dobila prvi "pick" nedavnega nabora lige NBA in izbrala zaželenega Markella Fultza, s katerim je tudi podpisala prvo profesionalno pogodbo. A Fultzova epizoda v filadelfijskem klubu se ni začela najbolje, do poškodbe je zbral osem točk v 15 minutah in jim dodal še dva skoka in podajo ob negativni valorizaciji (-16). Na dvoboju z Golden State Warriors je njegova ekipa sicer slavila (95:93), a z njegovo poškodbo so se navijači kluba vnovič spomnili na številne primere "ponesrečencev", ki so jih skozi zgodovino nemočno gledali v svojih vrstah.

Na srečo naj bi šlo le za težji zvin gležnja, ob njegovem odhodu z igrišča pa sta soj žarometov pobrala Furkan Kormaz (15 točk) pri Philadelphii in Jordan Bell (8 točk in 4 skoki) pri Golden Statu. Bellu, ki je bil šele 38. na naboru, številni napovedujejo lepo kariero. Tradicionalni dvoboj Boston Celtics in Los Angeles Lakers seveda ni bil zanimiv le zaradi starega rivalstva, temveč tudi zaradi dvoboja Lonza Balla in Jaysona Tatuma, ki sta bila drugi oziroma tretji na letošnjem naboru. Boston je za pet točk (86:81) slavil po zaslugi preobrata v drugem delu obračuna, Ball se je izkazal kar s trojnim dvojčkom (11+11+11). Kljub še vedno precej "zapravljivemu" metu je Ball hitro pokazal, zakaj pri jezernikih vanj polagajo toliko upanja. Izjemen je bil v vrstah LA-ja tudi Kyle Kuzma (31 točk in 9 skokov), 27. z nabora, toda tudi njega je zasenčil Tatum v vrstah zelenih, saj je zbral 27 točk in 11 skokov. Omeniti velja še Semija Ojeleyeja (19 točk) in Abdela Naderja (14 točk in 7 skokov).