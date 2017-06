Prvaki lige NBA po poti prvakov Super Bowla: zavrnili obisk Bele hiše

Trener Steve Kerr je za portal NBCSportsBayArea.com že novembra napovedal, da vabila v Belo hišo v primeru osvojitve naslova ne bo sprejel. Do predsednika pa so bili v preteklosti kritični tudi številni košarkarji na čelu z zvezdnikom Stephenom Curryjem. "Danes slavimo to ekipo. Dobili smo vabilo v Belo hišo in če bo treba, bomo o tem v klubu odločali," pa je bilo uradno sporočilo iz kluba, kjer prav tako niso potrdili, da se bodo vabilu odzvali. Tradicionalnemu vabilu v Belo hišo, pri predsedniku Barracku Obami sta bila pred leti denimo tudi slovenska plavalca Damir Dugonjić in Sara Isaković, ki sta se z univerzo Berkeley veselila pokalov za skupno zmago v prvenstvu NCAA, se v obdobju Donalda Trumpa izogibajo številni športniki. Zavrnili so ga tudi zmagovalci Super Bowla, ekipa New England Patriots. Številni igralci so ob tem brez dlake na jeziku sporočili, da so se za to odločili zaradi politike novega ameriškega predsednika.

Prvaki lige NBA bodo očitno ostali brez obiska Bele hiše. (Foto: AP)

Vsekakor pa bo veselo v Oaklandu, kjer košarkarjem Golden Statea, ki so v treh letih osvojili dva naslova, pripravljajo velik sprejem v četrtek. Po paradi po centru mesta bo v Oaklandu sledilo slavje v parku ob jezeru Meritt. Oblasti pa so že poostrile varnost, saj želijo preprečiti dogodke izpred dveh let, ko so bili ob enakem sprejemu za športne junake mesta v streljanju ranjeni trije ljudje.