VIDEO: Prvi domači poraz sezone Dragićevega Miamija, fantastična končnica Houstona

Par ima dva otroka, stara 8 in 10 let, ki sta zelo neubogljiva, nenehno se zapletata v težave in za vsako stvar, ki se zgodi v vasi, okrivijo njiju. Nekega dne mami pride na uho, da je lokalni duhovnik precej uspešen pri discipliniranju neubogljivih otrok, zato ga vpraša, če se lahko pogovori z otrokoma. Duhovnik se strinja, zato gre naslednji dan k njemu najprej mlajši. Duhovnik, obilen možakar z globokim prodornim glasom, dečku ukaže, naj sede, ga pogleda naravnost v oči in z resnim glasom vpraša: “Kje je Bog?” Deček nič ne odgovori, samo sedi tam s široko odprtimi očmi. Duhovnik ponovi vprašanje: “Kje je Bog?” Deček spet nič ne odgovori, zato duhovnik še dodatno povzdigne glas in uperi prst naravnost proti njegovemu obrazu: “KJE JE BOG?!?” Deček bliskovito pobegne iz sobe, steče domov, se skrije v omaro in močno zaloputne vrata za seboj. Ko ga tam najde starejši brat, ga vpraša, kaj se je zgodilo. Mlajši, hlastajoč za zrakom, zgroženo reče: “Zdaj sva pa v velikih težavah! Bog je izginil in vsi mislijo, da sva kriva midva!”