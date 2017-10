VIDEO: Prvi poraz San Antonia, pretep na tekmi prvakov, ’petelina’ Green in Beal

Stephen Curry in John Wall. (Foto: AP)

Golden State se je v zadnji četrtini rešil poraza na tekmi z Washingtonom, potem ko so bojevniki po treh četrtinah zaostajali za deset točk, so v zadnji stopili na plin in jo dobili kar s 33:20 ter si priigrali še četrto zmago v tej sezoni. Odločila je odlična predstava Kevina Duranta, ki je zbral 33 točk, 11 skokov in šest podaj. Na tekmi je v tik pred iztekom prvega polčasa prišlo tudi do grobega obračuna med domačim Draymondom Greenom in gostujočim Bradleyjem Bealom. Green je Bealu prilepil blokado, nato pa ga je v nadaljevanju akcije košarkar Washingtona prijel za vrat, Green pa je burno reaigral in v slogu rokoborcev spravil na parket dvorane v Oaklandu. "Ne vem, kaj naj naredim, če te nekdo dvakrat udari. Človek, kot otroka te naučijo, da tega ne smeš dopustiti. Kaj naj bi storil?" je za ESPN po izključitvi povedal Green. Tako kot Greena so sodniki izključili tudi Beala, oba pa bosta najverjetneje dobila tudi nekaj tekem prepovedi igre.

Draymond and Beal get into it. Both ejected. pic.twitter.com/ohgkDJ434n — Legion Hoops (@LegionHoops) October 28, 2017

Košarkarji San Antonia, ki na uvodu v sezono igrajo brez poškodovanih Tonyja Parkerja in Kawhija Leonarda, so uzrli prvi poraz v sezoni 2017/18. Na Floridi so jih visoko, s 114:87 premagali košarkarji Orlanda Magic. Najboljši strelec domačih je bil francoski reprezentant Evan Fournier, ki je vknjižil 25 točk. Na drugi strani je pri San Antoniu še enkrat več na vrhu lestvice strelcev zaključil LaMarcus Aldridge (24 točk in 11 skokov).

Nov poraz Oklahome

Zvezdniški trio Oklahome, ki sliši na imena Russell Westbrook, Carmelo Anthony in Paul George, sezone ni pričel najbolje. Grom je v Minnesoti ugledal nov poraz (116:119), še tretjega v tej sezoni in tako ostaja pri zgolj dveh zmagah.

Izidi petkovih tekem:

Charlotte Hornets – Houston Rockets 93:109

Orlando Magic – San Antonio Spurs 114:87

Atlanta Hawks – Denver Nuggets 100:105

New York Knicks – Brooklyn Nets 107:86

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 119:116

Golden State Warriors – Washington Wizards 120:117

Los Angeles Lakers – Toronto Raptors 92:101