Rakete odpihnile rekord Golden Stata in Curryja: Hardnu na račun do 200 milijonov evrov

Dnevnik Houston Chronicle je poročal, da bo James Harden do konca sezone 2022/23 prejel 228 milijonov ameriških dolarjev (200 milijonov evrov), toda znesek bo odvisen od prihodnjega sistema omejevanja plač, tako imenovanega salary capa. Po stari pogodbi je bil Harden pogodbeno na Houston vezan še za dve sezoni, za ti dve bo dobil 59 milijonov dolarjev (51,7 milijona evrov). Harden je bil v zadnji sezoni najresnejši tekmec Russella Westbrooka za najkoristnejšega igralca sezone, na koncu je naziv pripadel zvezdniku Oklahome City Thunder. Sedemindvajsetletni igralec Houstona je v zadnji sezoni v povprečju dosegal 11,2 podaje na tekmo in bil v tem najboljši. Bil je drugi strelec lige z 29,1 točke v povprečju. Postal je prvi igralec v ligi NBA, ki je dosegel vsaj 2000 točk, 900 podaj in 600 skokov v eni sezoni.

Harden (z žogo) v boju z zvezdnikom Miami Heat Goranom Dragićem. (Foto: AP)

Rakete iz Houstona so podaljšanje pogodbe v soboto potrdile, javno pa niso razkrile vrednosti pogodbe. "Z veseljem oznanjam, da smo dosegli dogovor z Jamesom Hardnom o dolgoletnem podaljšanju pogodbe," je v izjavi za javnost razkril lastnik kluba Leslie Alexander. "Odkar je prišel v Houston, je James pokazal izjemno delovno etiko, željo po zmagi ter strast biti najboljši. To ga je naredilo najbolj unikatnega in talentiranega superzvezdnika v zgodovini lige," meni Alexander. "Houston je moj dom. Moji moštveni kolegi in jaz nadaljujemo z delom, da bomo še boljši in se borili za naslov," pa je dejal Harden.

Moštvo Golden State Warriors je nedavno prvemu zvezdniku Stephenu Curryju za petletno zvestobo do dogovora med Hardnom in Houstonom ponudilo rekordno plačo - 201 milijon dolarjev (176,3 milijona evrov).